Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. Azt remélik, így megáll a felmondási hullám és sikerül normalizálni az összeomlás előtt álló osztály működését. ","shortLead":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. Azt...","id":"20180904_Eddigi_bereik_ketszereset_igerve_tartana_meg_a_surgossegi_osztaly_dolgozoit_a_Honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e67f5-03f0-4148-8a5a-0dc8dea9b162","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Eddigi_bereik_ketszereset_igerve_tartana_meg_a_surgossegi_osztaly_dolgozoit_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:05","title":"Eddigi béreik kétszeresét ígérve tartaná meg a sürgősségi osztály dolgozóit a Honvédkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu/MTI/HavariaPress","category":"gazdasag","description":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","shortLead":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","id":"20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee7a76b-6138-488f-a976-e5c2df1c2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:20","title":"Talán meg sem lepődik: ismét drágább lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan már csak a bankok és a posták válthatják át a régi ezerforintosokat.","shortLead":"Hamarosan már csak a bankok és a posták válthatják át a régi ezerforintosokat.","id":"20180904_Nehany_hetig_fogadjak_csak_el_a_regi_ezreseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f3a65-f23b-4a68-adf4-21a06663e237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Nehany_hetig_fogadjak_csak_el_a_regi_ezreseket","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:16","title":"Néhány hétig fogadják csak el a régi ezreseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2fc934-e1c8-4147-88c8-0e7a91389c78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward megpróbált interjút készíteni a könyvéhez az amerikai elnökkel, ez lett belőle.","shortLead":"Bob Woodward megpróbált interjút készíteni a könyvéhez az amerikai elnökkel, ez lett belőle.","id":"20180906_Trump_az_ember_akivel_meg_a_leghiresebb_ujsagiro_sem_ert_szot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a2fc934-e1c8-4147-88c8-0e7a91389c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aaa860-58a4-4f26-b441-424ebd20be3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Trump_az_ember_akivel_meg_a_leghiresebb_ujsagiro_sem_ert_szot","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:32","title":"Trump: az ember, akivel még a leghíresebb újságíró sem ért szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes a tömegközlekedés és a kedvezmény a városba látogató külföldiek számára is érvényes. Ez a buszhálózatot érinti, Dunkerque-ben sem metró sem villamos nincs.","shortLead":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes...","id":"20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6c0c97-5c57-43df-967d-5de99888e733","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Az ingyenes tömegközlekedésnek is ára van, de nem mindegy, ki fizeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kezdeményező Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kész nélkülük is az Európai Parlament elé vinni az ügyet.","shortLead":"A kezdeményező Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kész nélkülük is az Európai Parlament elé vinni az ügyet.","id":"20180906_bojkottaltak_a_fapados_legitarsasagok_az_etikai_kodexrol_szolo_egyeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e2cd40-bf5e-4398-bf3a-ff122f76526c","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_bojkottaltak_a_fapados_legitarsasagok_az_etikai_kodexrol_szolo_egyeztetest","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:05","title":"Bojkottálták a fapados légitársaságok az etikai kódexről szóló egyeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","shortLead":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","id":"20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa974c-2806-4d8e-ac2d-315a79c883dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:03","title":"Magyarországra látogat Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e2a833-c487-4903-953e-bd29df6df57a","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Hozamuk miatt a jelzáloglevelek a jelenleg alacsony kamatkörnyezetben vonzó megtakarítási alternatívát jelenthetnek. Ráadásul a mögöttük lévő ingatlanfedezet miatt kicsi a kockázata annak, hogy ezen értékpapírok vásárlói nem kapják vissza a tőkéjüket. ","shortLead":"Hozamuk miatt a jelzáloglevelek a jelenleg alacsony kamatkörnyezetben vonzó megtakarítási alternatívát jelenthetnek...","id":"takarekcsoport_20180904_Jelzaloglevelet_venne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e2a833-c487-4903-953e-bd29df6df57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d5aa80-cb59-4aec-8068-6863bcb5afa7","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20180904_Jelzaloglevelet_venne","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:25","title":"Jelzáloglevelet venne? Akkor ezeket érdemes megfontolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"}]