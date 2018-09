Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","shortLead":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","id":"20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d6c79-ccd3-42ea-b30b-0524ff33c96a","keywords":null,"link":"/elet/20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:15","title":"Budapesten ad elő Monica Lewinsky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kovács Zoltán Twitter-bejegyzései már nem elegendőek: a Miniszterelnökség EU-államtitkára a Politicón magyarázza az uniós politikusoknak, miért folyik boszorkányüldözés a magyar kormány ellen.","shortLead":"Kovács Zoltán Twitter-bejegyzései már nem elegendőek: a Miniszterelnökség EU-államtitkára a Politicón magyarázza...","id":"20180905_Sargentinijelentes_brusszeli_lapban_vag_vissza_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc91e009-83b7-487d-a9b1-dcecbd5db9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Sargentinijelentes_brusszeli_lapban_vag_vissza_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:31","title":"Sargentini-jelentés: brüsszeli lapban vág vissza a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","shortLead":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","id":"20180905_zagato_zele_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ceb36-8d16-4da8-aa9f-3a538526cf37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_zagato_zele_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ilyen elektromos minyonautójuk is volt az olaszoknak a 70-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu/MTI/HavariaPress","category":"gazdasag","description":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","shortLead":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","id":"20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee7a76b-6138-488f-a976-e5c2df1c2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:20","title":"Talán meg sem lepődik: ismét drágább lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4dab4e-0635-4941-8832-a048248b246f","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Ismét használt buszokat állított forgalomba a BKV, a Mercedes Citarók ugyan csak 9 évesek, talán nem jó ómen, hogy a fiumei (rijekai) közlekedési vállalat nyolcévesen megvált az összestől, majd rövidesen Debrecen is lepasszolta őket.","shortLead":"Ismét használt buszokat állított forgalomba a BKV, a Mercedes Citarók ugyan csak 9 évesek, talán nem jó ómen...","id":"20180904_Se_a_horvatoknak_se_Debrecennek_nem_kello_hasznalt_buszok_kerultek_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4dab4e-0635-4941-8832-a048248b246f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd8543-e705-40e1-90eb-20c14f2cea93","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Se_a_horvatoknak_se_Debrecennek_nem_kello_hasznalt_buszok_kerultek_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:41","title":"Se a horvátoknak, se Debrecennek nem kellő használt buszokat szerzett a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec43646-d851-40e8-8728-e44f2b89edaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsleves, porcukorral meghintett grízes tészta, nem kevés lekvárral a tetején – ez például az egyik menü, amely az új főzőkonyhában készült.","shortLead":"Húsleves, porcukorral meghintett grízes tészta, nem kevés lekvárral a tetején – ez például az egyik menü, amely az új...","id":"20180903_Megmutattak_mit_eszik_az_idei_tanevben_nyolcezer_miskolci_diak__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec43646-d851-40e8-8728-e44f2b89edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b48d90-6925-405e-9a92-1d708fc52c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Megmutattak_mit_eszik_az_idei_tanevben_nyolcezer_miskolci_diak__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:46","title":"Megmutatták, mit eszik az idei tanévben nyolcezer miskolci diák – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

\r

","shortLead":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

\r

","id":"20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb984259-55ba-4b5f-85be-f40cc04ff8e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:56","title":"A fideszes álcivil családi szervezet felnyomta az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple mindig is híres volt titoktartásáról. Most viszont mintha rés támadt volna ezen: idő előtt kerültek nyilvánosságra nagyon is valódinak látszó fotók a még be sem jelentett 2018-as újdonságokról.","shortLead":"Az Apple mindig is híres volt titoktartásáról. Most viszont mintha rés támadt volna ezen: idő előtt kerültek...","id":"20180904_uj_iphone_kiszivargott_fotok_apple_watch_titoktartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a27cf0-1c24-4cd2-b775-a2670fa6daab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_uj_iphone_kiszivargott_fotok_apple_watch_titoktartas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:03","title":"De hogy a csodába szivároghattak ki fotók a még be sem jelentett új iPhone-okról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]