A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási újdonságával kapcsolatban. Erre azért figyeljen, amikor életbe lép a WhatsApp korlátlan tárolási újdonsága

Küzdenek a még talpon maradt hulladékgazdálkodó cégek, az államosítás és a rezsicsökkentés kifogta a szelet a vitorlájukból: milliárdos adósságot görgetnek maguk előtt. Olyan településeken jártunk, ahol – pénzhiány miatt – lomtalanítás nincs, és a szelektív hulladékot is késve viszik el. Lerohadt alattunk a kukásautó, megnéztük, mire ment a NER a szemétszállítással

Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel. Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek

Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is meghalt. A rendőrség kéri, segítsen, aki látta az esetet. Szemtanúkat keres a rendőrség az M7-esen történt halálos motorbalesethez

Húsleves, porcukorral meghintett grízes tészta, nem kevés lekvárral a tetején – ez például az egyik menü, amely az új főzőkonyhában készült. Megmutatták, mit eszik az idei tanévben nyolcezer miskolci diák – fotók

A fenntartó szerint hazudik, aki az ellenkezőjét állítja. De közben véletlenül ő is elismer egy jelentős hiányt. A Klebelsberg Központ lehazugozta az Indexet, de véletlenül mégis bevallott egy jelentős tanárhiányt

A török elnök barátilag a magyar miniszterelnök hátát/vállát karolgatja egy most megjelent felvételen. De vajon miről folyt a diskurzus? Új szintre lépett Orbán és Erdogan kapcsolata Kirgizisztánban

Az egyelőre meglehetősen titokzatos technológiával minimálisra lesz csökkenthető a villanyautók töltési ideje. Percek kérdése: újabb villámgyors autótöltési megoldás érkezik