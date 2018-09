Ha a közúti ellenőrzés során a rendőr kiszúr valami olyat, ami miatt büntetés járhat, alapvetően kétféle típusú sofőrrel találhatják magukat szemben az egyenruhások. Az egyik típus, aki elismeri a hiányosságot, és elfogadja a büntetést, a másik típus viszont elkezd magyarázkodni és megpróbálja "kidumálni" a csekket. Ez utóbbi csoportba tartozik az amerikai Earle Stevens is, aki egy egészen furcsa magyarázatot húzott elő a tarsolyából.

A The Smoking Gun beszámolója szerint a 69 éves floridai férfire egy nő hívta ki a rendőröket, miután egy gyorsétterem autós részében többször is nekiütközött az autója hátuljának. A járőr kiérkezése után kiderült, Stevensnek nincs is jogosítványa, mellette lévő ülésen pedig egy nyitott whiskysüveg volt.

A rendőri jelentés szerint a férfi leheletén már szonda nélkül is érezni lehetett, hogy ivott, ráadásul összeakadt a nyelve és a szeme is piros volt. Amikor megkérdezték tőle, mennyit ivott, Stevens először azt mondta, csak három italt, később már azt, hogy négyet. Ennek ellenére azt állította, remekül érzi magát.

© Indian River County Sheriff’s Office

Az igazi magyarázkodás azonban csak ezután kezdődött: amikor a rendőr megkérdezte tőle, hogy ivott-e a kocsiban, Stevens azt válaszolta, hogy nem – ő csak a piros lámpáknál ivott. Éppen ezért szerinte nem igaz az sem, hogy vezetés közben ivott volna, mert csak akkor húzta meg az üveget, amikor megállt a kocsival.

A férfit végül június 27-én letartóztatták, majd másnap 1500 dolláros (kb. 413 ezer forint) óvadék ellenében szabadon engedték.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.