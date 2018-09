Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar-francia páros jutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében kedden.","shortLead":"A magyar-francia páros jutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében...","id":"20180904_Babos_es_Mladenovic_parosa_jutott_az_elodontobe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d4a6c2-f912-4b82-a4ff-128781cc8912","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Babos_es_Mladenovic_parosa_jutott_az_elodontobe","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:53","title":"Babos és Mladenovic párosa jutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","shortLead":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","id":"20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa974c-2806-4d8e-ac2d-315a79c883dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:03","title":"Magyarországra látogat Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg pénzt kell fizetnie, mivel félrevezette a vásárlókat. ","shortLead":"Rengeteg pénzt kell fizetnie, mivel félrevezette a vásárlókat. ","id":"20180905_Gwyneth_Paltrow_vaginatojas_Goop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac52136-3d13-42b6-8b0a-6dd8c444a163","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Gwyneth_Paltrow_vaginatojas_Goop","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:43","title":"Gwyneth Paltrow pórul járt a jáde vaginatojásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fa0c41-42ac-4ba8-a2f8-6081b1e16e9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirtelen félretettek egy óriási összeget a beruházások ösztönzésére.","shortLead":"Hirtelen félretettek egy óriási összeget a beruházások ösztönzésére.","id":"20180904_A_BMWgyarra_szanhat_a_kormany_19_milliard_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12fa0c41-42ac-4ba8-a2f8-6081b1e16e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0601571e-5e11-4da2-88d7-a6ae7d87a462","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_A_BMWgyarra_szanhat_a_kormany_19_milliard_forintot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:32","title":"A BMW-gyárra szánhat a kormány 19 milliárd forintot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette fel az új készüléket, ami ígéretük szerint egyszerre profi fotós és videós eszköz is.","shortLead":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette...","id":"20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eec118-5f40-43ca-b8b9-e9404d390ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:43","title":"Itt a Canon új tükör nélküli csúcskamerája, az EOS R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","shortLead":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","id":"20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02bf1f3-fb93-4dbf-8a93-938f669828b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"4,5 milliárdból hozza rendbe a turai kastélyt Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize miatt a Duna túlmelegedett.","shortLead":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize...","id":"20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1b4690-0c69-45e0-889e-c157f2cf794a","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:56","title":"A környezetvédelmi hatósághoz fordult az Energiaklub a Paksi Atomerőmű és a Duna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b0ffb5-17b6-4503-8b91-a838c445877e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzváltás ürügyén lépett oda hozzá, amikor azonban a sértett elővette a pénztárcáját, a rabló megragadta azt, és kivett belőle 5 ezer forintot.","shortLead":"Pénzváltás ürügyén lépett oda hozzá, amikor azonban a sértett elővette a pénztárcáját, a rabló megragadta azt, és...","id":"20180903_17_eves_lany_rabolt_ki_egy_masikat_Miskolcon_akar_het_evet_is_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b0ffb5-17b6-4503-8b91-a838c445877e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9770f47-6960-4de0-970e-6d4ed7ff89eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_17_eves_lany_rabolt_ki_egy_masikat_Miskolcon_akar_het_evet_is_kaphat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:41","title":"17 éves lány rabolt ki egy másikat Miskolcon, akár hét évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]