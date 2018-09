Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","shortLead":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","id":"20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492d827-1f18-466a-8b42-6ce4e5fc8ac5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:41","title":"Nem állítják bíróság elé Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d6d5fd-b174-4846-bb6f-0e65626747d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar szemmel kirívóan magas, Dubajban viszont csak szerény megélhetést tesz lehetővé a Pécsett és Budapesten is toborzást hirdető Emirates légitársaság által felajánlott fizetés. Erre a hvg.hu egyik olvasója hívta fel figyelmünket.","shortLead":"Magyar szemmel kirívóan magas, Dubajban viszont csak szerény megélhetést tesz lehetővé a Pécsett és Budapesten is...","id":"20180904_Mennyit_er_Dubajban_a_legiutaskiseroknek_kinalt_700_ezer_forintos_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d6d5fd-b174-4846-bb6f-0e65626747d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6209b8-fff0-4004-be25-539b6ff9e848","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Mennyit_er_Dubajban_a_legiutaskiseroknek_kinalt_700_ezer_forintos_fizetes","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:32","title":"Álom és valóság: Mennyit ér Dubajban a légiutas-kísérőknek kínált 700 ezer forintos fizetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d8e541-cbf7-484d-b763-4efc7cd58569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fődíjat és a legjobb rendezőnek járó elismerést is magyarok nyerték.","shortLead":"A fődíjat és a legjobb rendezőnek járó elismerést is magyarok nyerték.","id":"20180904_Ket_dijat_is_elhoztak_a_magyar_filmesek_Montrealbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d8e541-cbf7-484d-b763-4efc7cd58569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270c60d7-56b2-4e04-a7fb-ce55c781c792","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Ket_dijat_is_elhoztak_a_magyar_filmesek_Montrealbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:59","title":"Két fontos díjat is elhoztak a magyar filmesek Montrealból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és úgy tűnt, hogy még büszke is magára.","shortLead":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és...","id":"20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d99ef4-76e3-45b2-9c93-c31972a17040","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:14","title":"Már nyomoznak a közveszélyes száguldozó után, akinek ámokfutásáról videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","shortLead":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","id":"20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5024bf0-69cd-4323-b23c-5cd0201f5aef","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:27","title":"Kizuhant egy nyolcéves gyermek a kaposvári kórház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi minisztérium kitart amellett a terve mellett, hogy az étlapon minden étel mellett szerepeljen ott az is, hogy hány kalóriát jelent annak elfogyasztása. ","shortLead":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi...","id":"20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61cbd3-a92f-4231-b6d1-44e4d004c10d","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:47","title":"A hét kérdése: Legyen kötelező feltüntetni a kalóriaértéket az étlapon a fogások mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírók egy Facebook-bejegyzésben búcsúznak.","shortLead":"Az újságírók egy Facebook-bejegyzésben búcsúznak.","id":"20180905_Felszamoljak_a_Heti_Valaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1ec9-04fa-4dd5-92cc-8b588c8ffddd","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Felszamoljak_a_Heti_Valaszt","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:15","title":"Felszámolják a Heti Választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c41382-2a5a-4581-82ff-1607b6f6d83f","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Hamarosan kezdődik az iskola, így bizonyára sok szülő vakarja a fejét, hogy milyen számítógépet vásároljon gyerekének, elvégre ma már a tanulás elképzelhetetlen enélkül. De nem csak a nebulóknak vásárolt gépek esetében érdemes tudni, hogy mire figyeljünk, miközben a gigabájtok, gigahertzek és informatikai betűszavak erdejében bolyongunk. ","shortLead":"Hamarosan kezdődik az iskola, így bizonyára sok szülő vakarja a fejét, hogy milyen számítógépet vásároljon gyerekének...","id":"lenovo_20180904_Nem_ert_a_gepekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c41382-2a5a-4581-82ff-1607b6f6d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1969d6-18ff-4bcc-8720-20308525290f","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20180904_Nem_ert_a_gepekhez","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:30","title":"Nem ért a gépekhez? Ha ezekre odafigyel, biztos nem lesz gond új laptopjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"}]