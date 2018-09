Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók között több olyan szervezet is van, amelyik ellen harcot indított a kormány.","shortLead":"Az aláírók között több olyan szervezet is van, amelyik ellen harcot indított a kormány.","id":"20180904_Civil_szervezetek_szolitjak_fel_az_EPt_hogy_lepjen_Magyarorszag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2752f679-7af8-4640-9d37-2b816b6977c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Civil_szervezetek_szolitjak_fel_az_EPt_hogy_lepjen_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:13","title":"Civil szervezetek szólítják fel az EP-t, hogy lépjen Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már sokadik alkalommal.","shortLead":"Már sokadik alkalommal.","id":"20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f96143c-7398-49c4-a653-9323a6750e69","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:36","title":"Orbán megint meghosszabbította a migráció miatti válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.","shortLead":"Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.","id":"20180904_Gigantikus_buntetest_kapott_az_ING","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da485b3-4b4c-408a-9407-bf79fd98f7af","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Gigantikus_buntetest_kapott_az_ING","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:28","title":"Gigantikus büntetést kapott az ING","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle. Most eladó egy példány belőle.","id":"20180905_zagato_zele_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ceb36-8d16-4da8-aa9f-3a538526cf37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_zagato_zele_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ilyen elektromos kis minyonautója is volt az olaszoknak a 70-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e2b187-8252-42ae-9e73-ed37b02ea459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illegális szemétlerakóra bukkant Gémesi György.","shortLead":"Illegális szemétlerakóra bukkant Gémesi György.","id":"20180904_Szemetelokkel_szolalkozott_ossze_Godollo_polgarmestere_kis_hijan_megvertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e2b187-8252-42ae-9e73-ed37b02ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae077bc-d841-4fb5-b3fa-d7acbf927440","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemetelokkel_szolalkozott_ossze_Godollo_polgarmestere_kis_hijan_megvertek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:05","title":"Szemetelőkkel szólalkozott össze Gödöllő polgármestere, kis híján megverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és úgy tűnt, hogy még büszke is magára.","shortLead":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és...","id":"20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d99ef4-76e3-45b2-9c93-c31972a17040","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:14","title":"Már nyomoznak a közveszélyes száguldozó után, akinek ámokfutásáról videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112613-cc2e-48e1-8441-d2c7b61fb91a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Drax karakterét játszó Dave Bautista egy televíziós interjú során mondta azt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy látható lesz a harmadik epizódban. ","shortLead":"A Drax karakterét játszó Dave Bautista egy televíziós interjú során mondta azt, hogy egyáltalán nem biztos...","id":"20180903_A_Galaxis_orzoi_egyik_foszereploje_fontolgatja_hogy_kiszall_a_kovetkezo_filmbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19112613-cc2e-48e1-8441-d2c7b61fb91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ae7237-1a88-44cb-b201-1603460f15f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_A_Galaxis_orzoi_egyik_foszereploje_fontolgatja_hogy_kiszall_a_kovetkezo_filmbol","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:10","title":"A Galaxis őrzői egyik főszereplője fontolgatja, hogy kiszáll a következő filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d371b8b7-e23c-432e-9ea4-7bb63798cd57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési incidens fajult el, egy magyar és egy skót állampolgárt bántalmaztak és migránsoztak le, miután autójukkal elsodorták egy parkoló kocsi visszapillantó tükrét.","shortLead":"Egy közlekedési incidens fajult el, egy magyar és egy skót állampolgárt bántalmaztak és migránsoztak le, miután...","id":"20180904_vad_migransozas_lett_egy_koccanasbol_szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d371b8b7-e23c-432e-9ea4-7bb63798cd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb9f078-b9cc-4fc9-8ca5-138f1db28da5","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_vad_migransozas_lett_egy_koccanasbol_szombathelyen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:14","title":"Vad migránsozás lett egy koccanásból Szombathelyen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]