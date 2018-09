Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki Lázár Jánost, de hiába gondolták sokan, ez nem jelent visszatérést számára a kormányba, írja a volt miniszter jelenlegi pozícióját is elemző írásában a csütörtöki Figyelő. ","shortLead":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki Lázár Jánost, de hiába gondolták sokan, ez nem...","id":"20180906_Figyelo_A_tramtrainprojekt_felugyeloje_is_lehetett_volna_Lazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6068f33-93b3-4496-9a9b-0a306fdba5fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Figyelo_A_tramtrainprojekt_felugyeloje_is_lehetett_volna_Lazar","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:16","title":" A Figyelő ismét odaszúrt Lázárnak: Jobban járt volna, ha tramtrain-biztos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alagútra a Főtávnak van szükség. A munkálatok miatt tartós forgalomkorlátozásra, illetve dugóra lehet számítani az Erzsébet híd pesti hídfőjénél.","shortLead":"Az alagútra a Főtávnak van szükség. A munkálatok miatt tartós forgalomkorlátozásra, illetve dugóra lehet számítani...","id":"20180905_Alagut_epul_Budapest_belvarosa_alatt_gigadugok_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44dac8f-0bf2-478b-ac9a-2bc9a28bf038","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Alagut_epul_Budapest_belvarosa_alatt_gigadugok_johetnek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:21","title":"Alagút épül Budapest belvárosa alatt, gigadugók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4480c7d1-da4b-4796-98e2-708fcb11ed4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A politikus úgy látja, hogy a képviselők többsége egyetért a jelentés megállapításaival, de a pártpolitika közbeszólhat.","shortLead":"A politikus úgy látja, hogy a képviselők többsége egyetért a jelentés megállapításaival, de a pártpolitika közbeszólhat.","id":"20180906_Szoros_lesz_a_jelenteserol_szolo_szavazas_Sargentini_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4480c7d1-da4b-4796-98e2-708fcb11ed4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd0590b-1971-4da7-bfd7-3fd44becc388","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Szoros_lesz_a_jelenteserol_szolo_szavazas_Sargentini_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:11","title":"Szoros lesz a jelentéséről szóló szavazás Sargentini szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","shortLead":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","id":"20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5024bf0-69cd-4323-b23c-5cd0201f5aef","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:27","title":"Kizuhant egy nyolcéves gyermek a kaposvári kórház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","shortLead":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","id":"20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0298e6-dcba-4aaf-9e14-7d92a6e76a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:51","title":"Megvan John McCain utódja az amerikai szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Szén-dioxid és víz lesz belőle.","shortLead":"Szén-dioxid és víz lesz belőle.","id":"20180906_Tengervizben_lebomlo_muanyagot_fejlesztettek_ki_kinai_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8917726f-d49a-44bf-b206-00648298ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_Tengervizben_lebomlo_muanyagot_fejlesztettek_ki_kinai_kutatok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:30","title":"Tengervízben lebomló műanyagot fejlesztettek ki kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa lemondását követelő érsek a tradicionalisták szövetségese, a hatalmi harc mellett pedig komoly teológiai vita is állhat a háttérben. ","shortLead":"A pápa lemondását követelő érsek a tradicionalisták szövetségese, a hatalmi harc mellett pedig komoly teológiai vita is...","id":"20180906_Katolikus_polgarhaboru_allhat_a_papi_pedofilia_legujabb_botranyanak_hattereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb46c749-441b-49c4-8fdb-5c3436dc2688","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Katolikus_polgarhaboru_allhat_a_papi_pedofilia_legujabb_botranyanak_hattereben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:46","title":"\"Katolikus polgárháború\" állhat a papi pedofília legújabb botrányának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy magát a Trump-kormány munkatársának mondó, névtelen szerző cikkét jelentette meg internetes oldalán a The New York Times. Trump szerint a leírtakból semmi sem igaz.","shortLead":"Egy magát a Trump-kormány munkatársának mondó, névtelen szerző cikkét jelentette meg internetes oldalán a The New York...","id":"20180906_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_belso_ellenallas_the_new_york_times","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60af7ec-154a-4c51-9c24-f9a36cf677ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_belso_ellenallas_the_new_york_times","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:41","title":"Névtelen kormánytag: Saját emberei dolgoznak Trump megfékezésén a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]