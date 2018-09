Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de \"hallotta\". ","shortLead":"Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de \"hallotta\". ","id":"20180906_Allitolag_megkapjak_tulorapenzuket_a_Honvedkorhaz_orvosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f5b41-f248-4c81-a390-3745b1a4488f","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Allitolag_megkapjak_tulorapenzuket_a_Honvedkorhaz_orvosai","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:15","title":"Állítólag megkapják túlórapénzüket a Honvédkórház orvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észt hadsereg őrnagyát és 65 éves apukáját azért vették őrizetbe, mert a gyanú szerint az orosz titkosszolgálatoknak adtak át észt államtitkokat.","shortLead":"Az észt hadsereg őrnagyát és 65 éves apukáját azért vették őrizetbe, mert a gyanú szerint az orosz titkosszolgálatoknak...","id":"20180905_Letartoztattak_ket_embert_Esztorszagban_mert_az_oroszoknak_kemkedhettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9ef14b-72de-40e6-b0a1-68b52072ec06","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Letartoztattak_ket_embert_Esztorszagban_mert_az_oroszoknak_kemkedhettek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:38","title":"Letartóztattak két embert Észtországban, mert az oroszoknak kémkedhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ea121f-abb1-40ef-9f16-4b62252c41f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Szeretné magát igazán nőnek, vonzónak érezni, de zavarják ebben a közelgő menopauza enyhébb-súlyosabb tünetei? Pedig ezt az időszakot nemcsak átvészelni lehet, érezhetjük magunkat jól, sőt nagyon jól is a bőrünkben. Eláruljuk, hogyan.","shortLead":"Szeretné magát igazán nőnek, vonzónak érezni, de zavarják ebben a közelgő menopauza enyhébb-súlyosabb tünetei? Pedig...","id":"remifeminplus_20180821_Vonzonak_maradni_a_valtozokorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ea121f-abb1-40ef-9f16-4b62252c41f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776f1cb4-4363-4dc0-af0e-84567883c03a","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180821_Vonzonak_maradni_a_valtozokorban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:25","title":"Vonzónak maradni a változókorban: tippek és trükkök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Augusztus 20-án Szent István-rendet adományozott Áder az Amerikában élő Demény Pál demográfusnak. A legmagasabb állami kitüntetést azok kaphatják, akik kimagasló életművet tudnak felmutatni, vagy Magyarország érdekében tettek le az asztalra valami figyelemre méltót.","shortLead":"Augusztus 20-án Szent István-rendet adományozott Áder az Amerikában élő Demény Pál demográfusnak. A legmagasabb állami...","id":"20180906_Demeny_Pal_demografus_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903c6cfa-a782-4f30-989d-c1aae4b1caa0","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Demeny_Pal_demografus_portre","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:25","title":"Demény Pál: Nem lehet elvitatni az államok jogát arra, hogy eldöntsék, kit fogadnak be, és kit nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor magyar kormányfő pártjának, a Fidesznek – jelentette ki egy szerdai tévéinterjúban Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője, aki aznap jelentette be, hogy elindul az EPP csúcsjelölti tisztségéért.","shortLead":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor...","id":"20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ccc87-1ff3-4322-9847-d58f24ccbe77","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:48","title":"Egyértelmű üzenetet küldött Orbánnak a néppárti frakcióvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b1c57e-87b6-4a26-af8e-54683d898e12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sara Mardinit Görögországban vették őrizetbe.","shortLead":"Sara Mardinit Görögországban vették őrizetbe.","id":"20180906_sara_mardini_juszra_mardini_uszas_embercsempeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b1c57e-87b6-4a26-af8e-54683d898e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2da46f-0d63-4587-830b-c1d27a53c057","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_sara_mardini_juszra_mardini_uszas_embercsempeszet","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:44","title":"Embercsempészettel gyanúsítják a menekült szír olimpikon nővérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjait a tanévnyitón – számolt be a Népszava.","shortLead":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola...","id":"20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2836df-4c0d-423a-86a3-c1b0c902c3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:08","title":"Vizes falak, omladozó vakolat – katasztrofális állapotok egy egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd734281-34b4-475f-9301-ae9bd640eafa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első meccsüket várhatóan 2020-ban játszhatják.","shortLead":"Első meccsüket várhatóan 2020-ban játszhatják.","id":"20180905_Inter_Miami_lesz_Beckham_fociklubjanak_a_neve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd734281-34b4-475f-9301-ae9bd640eafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60749369-9fca-434f-9ba6-2e1cb4a533ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Inter_Miami_lesz_Beckham_fociklubjanak_a_neve","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:57","title":"Inter Miami lesz Beckham fociklubjának a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]