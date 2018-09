Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt mondta, az elnököt is letiltanák, ha olyan tartalmat posztolna, ami nem felel meg a közösségi oldal szabályzatának.","shortLead":"Azt mondta, az elnököt is letiltanák, ha olyan tartalmat posztolna, ami nem felel meg a közösségi oldal szabályzatának.","id":"20180905_Donald_Trump_sem_erinthetetlen_a_Twitter_vezetoje_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9d2473-a923-4584-989b-2fae74937e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Donald_Trump_sem_erinthetetlen_a_Twitter_vezetoje_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:40","title":"Donald Trump sem érinthetetlen a Twitter vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mit tehetnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák és megtartsák a digitális világban jártas, élményekre és szabadságra vágyó fiatal munkavállalókat? Összegyűjtöttünk néhány hatékony módszert.","shortLead":"Mit tehetnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák és megtartsák a digitális világban jártas, élményekre és szabadságra...","id":"20180904_Hogyan_csabitsuk_magunkhoz_a_fiatal_es_tehetseges_munkaerot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbcff27-b625-4ebc-a039-72cf23a16197","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180904_Hogyan_csabitsuk_magunkhoz_a_fiatal_es_tehetseges_munkaerot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:15","title":"Hogyan csábítsuk magunkhoz a fiatal és tehetséges munkaerőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","shortLead":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","id":"20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998606aa-c506-4534-8bc2-cbc3e3c0357e","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:21","title":"Tűz volt a győri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","shortLead":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","id":"20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5024bf0-69cd-4323-b23c-5cd0201f5aef","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:27","title":"Kizuhant egy nyolcéves gyermek a kaposvári kórház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7709f2e5-1225-4734-927d-8a478ce8eb61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen is látták, de egyik állatkertből sem hiányzik, a rendőrségnek fogalma sincs, honnan érkezhetett.","shortLead":"Többen is látták, de egyik állatkertből sem hiányzik, a rendőrségnek fogalma sincs, honnan érkezhetett.","id":"20180904_Rejtelyes_kenguru_koszal_Ausztriaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7709f2e5-1225-4734-927d-8a478ce8eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6146da1-d445-459d-9137-0fc942f643a8","keywords":null,"link":"/elet/20180904_Rejtelyes_kenguru_koszal_Ausztriaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:53","title":"Rejtélyes kenguru kószál Ausztriában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ismerem a magyar kormány minden érvét, és épp ezek erősítenek meg a jelentés igazában – mondta a hvg.hu kérdésére Judith Sargentini, aki nagyon bízik benne, hogy az uniós tagállamok nem nézik tovább tétlenül a magyar jogsértéseket. A holland zöldpárti képviselő nem csak a gyűlölködést érzékeli, de azon magyarok reményét is, akik az Európai Parlamenttől várnak támaszt. Sargentini azt mondja, ha jövő héten meglesz a kétharmad, akkor az egy nagyon erős üzenet a Tanács felé.","shortLead":"Ismerem a magyar kormány minden érvét, és épp ezek erősítenek meg a jelentés igazában – mondta a hvg.hu kérdésére...","id":"20180906_judith_sargentini_jelentes_fidesz_orban_europai_parlament_tanacs_bizottsag_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e17be5-922f-4548-9a62-9baaceaf258c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_judith_sargentini_jelentes_fidesz_orban_europai_parlament_tanacs_bizottsag_interju","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:30","title":"Judith Sargentini: A Fidesz több módosítóját beemeltem a jelentésbe, nem örültek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stabilan kezdett, de aztán zuhanni kezdett.","shortLead":"Stabilan kezdett, de aztán zuhanni kezdett.","id":"20180905_Kethavi_melypontjan_jart_ma_reggel_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d277ef-fdf3-4519-a634-6c8f0de0f330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Kethavi_melypontjan_jart_ma_reggel_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:57","title":"Kéthavi mélypontján járt ma reggel a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Már két éve működnie kéne\" utal a dolgok kissé lassú folyására az e-jegyrendszer kialakítása vonatkozásában a BKK volt feje, a Közlekedési Múzeum igazgatója. ","shortLead":"\"Már két éve működnie kéne\" utal a dolgok kissé lassú folyására az e-jegyrendszer kialakítása vonatkozásában a BKK volt...","id":"20180904_Vitezy_odaszurt_egyet_a_budapesti_tomegkozlekedesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b50715-c480-4db7-8e72-cfaafe9e78d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Vitezy_odaszurt_egyet_a_budapesti_tomegkozlekedesnek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:42","title":"Vitézy odaszúrt egyet a budapesti tömegközlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]