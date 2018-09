Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c074d4-b349-4d9d-82da-06c0cf41a6fa","c_author":"Vietnami Nagykövetség","category":"brandcontent","description":"Fordulni látszik a kocka. Valaha a Távol-Keletről érkeztek az olcsó, de nem igazán jó minőségű áruk, a mifelénk csak „kínai piacoknak” nevezett zsibvásárokba, ahol egyébként számos más ázsiai náció is képviseltette magát, kivált vietnamiak. Ma viszont egyre gyakrabban arra hívják fel az üzletemberek figyelmét, miért is érdemes beruházni ezen a távoli tájon. Mert érdemes, méghozzá okkal.","shortLead":"Fordulni látszik a kocka. Valaha a Távol-Keletről érkeztek az olcsó, de nem igazán jó minőségű áruk, a mifelénk csak...","id":"20180905_Vonzo_Vietnam_az_uzlet_a_tatarozas_alatt_is_nagyon_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c074d4-b349-4d9d-82da-06c0cf41a6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3c66de-d6fd-4c2c-9b82-3e9bffcb72d8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180905_Vonzo_Vietnam_az_uzlet_a_tatarozas_alatt_is_nagyon_mukodik","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:45","title":"Vonzó Vietnam: az üzlet a tatarozás alatt is (nagyon) működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok új feladatot tanulhattak az adózók és a könyvelőik idén az online adatszolgáltatás miatt. Az Adózóna összefoglalta az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat.","shortLead":"Sok új feladatot tanulhattak az adózók és a könyvelőik idén az online adatszolgáltatás miatt. Az Adózóna összefoglalta...","id":"20180905_Eles_uzemben_is_latjak_mire_kepes_a_NAV_csodafegyvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ff2a77-c4d2-4611-8ae0-8c783bf521a3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180905_Eles_uzemben_is_latjak_mire_kepes_a_NAV_csodafegyvere","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:58","title":"Éles üzemben is látják, mire képes a NAV csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","shortLead":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","id":"20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816ad51-b5c4-473d-91e6-00970fcb18a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:30","title":"Vaslánccal vertek meg egy szír férfit Szászországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920bfb9a-5c03-4bdd-8173-3be6885086d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc kéri, hogy aki vásárolt a termékből, vigye vissza.","shortLead":"Az áruházlánc kéri, hogy aki vásárolt a termékből, vigye vissza.","id":"20180906_uvegdarab_lehet_az_instant_levesben_visszahivja_a_tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920bfb9a-5c03-4bdd-8173-3be6885086d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bc6d22-3c2e-4ccb-82d3-aa00ab119a30","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_uvegdarab_lehet_az_instant_levesben_visszahivja_a_tesco","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:59","title":"Üvegdarab lehet az instant levesben, visszahívja a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f377ae-6014-4f04-b479-3b28d938a22b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folyamatos belső vívódásait szedte rímbe a 23 éves Krúbi, aki 2017-ben tűnt fel a hazai rapéletben egy tehetségkutatón, de bevállalós, a politikusokat és a közéletet sem kímélő szövegei miatt egyre többen figyelnek fel rá.","shortLead":"Folyamatos belső vívódásait szedte rímbe a 23 éves Krúbi, aki 2017-ben tűnt fel a hazai rapéletben egy tehetségkutatón...","id":"20180905_Krubi_klippremier_Dobd_fel_magad_klip_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f377ae-6014-4f04-b479-3b28d938a22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c985981-3142-49ff-ac2d-a3f26f1f6028","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Krubi_klippremier_Dobd_fel_magad_klip_video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:04","title":"Nem vagy te más, csak szilánkból több ezer darab – Krúbi-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fényképek kerültek fel a netre a Google még be sem jelentett telefonjáról, a Pixel 3 XL-ről. Nem renderelt képekről van szó, hanem valós készülékfotókról.\r

","shortLead":"Újabb fényképek kerültek fel a netre a Google még be sem jelentett telefonjáról, a Pixel 3 XL-ről. Nem renderelt...","id":"20180905_google_pixel_3xl_valodi_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4482659b-06a1-4025-9f98-943a5cc9bc25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_pixel_3xl_valodi_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:03","title":"Újabb fotók: most már biztos, hogy ilyen lesz a Google-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","shortLead":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","id":"20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271fdd1-89f6-4f4d-90b1-d56bf5a59390","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:47","title":"Golyóálló iskolatáskákat kezdtek árulni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki a csodájára jár a különleges, palackokból épült otthonnak.","shortLead":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki...","id":"20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c91c81-fdb2-4abc-8fd1-3014d604df04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:03","title":"Földrengés döntötte romba a házát, PET-palackokból újraépítette az egészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]