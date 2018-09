Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu/MTI/HavariaPress","category":"gazdasag","description":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","shortLead":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","id":"20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee7a76b-6138-488f-a976-e5c2df1c2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:20","title":"Talán meg sem lepődik: ismét drágább lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó megépíti a Phaeton kései leszármazottjának tekinthető villanyautót, de az eredetileg tervezettnél kicsit visszafogottabb formában.","shortLead":"A német gyártó megépíti a Phaeton kései leszármazottjának tekinthető villanyautót, de az eredetileg tervezettnél kicsit...","id":"20180905_megis_lesz_kormany_a_volkswagen_teslarivalis_uj_csucsmodelljeben_villanyauto_onvezetes_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1cc37-c18e-453c-8ca9-2d6f183b6283","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_megis_lesz_kormany_a_volkswagen_teslarivalis_uj_csucsmodelljeben_villanyauto_onvezetes_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:21","title":"Mégis lesz kormány a Volkswagen Tesla-rivális új csúcsmodelljében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény az őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek adózását is érinti. \r

","shortLead":"Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi...","id":"20180904_Adosalata_igy_kerultek_egy_torvenybe_a_magyar_ostermelok_es_a_bevandorlasi_kulonado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e658a2b-7f98-4027-8201-cdf008a680b9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180904_Adosalata_igy_kerultek_egy_torvenybe_a_magyar_ostermelok_es_a_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:05","title":"Adósaláta: így kerültek egy törvénybe a magyar őstermelők és a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd az elkövetőt a bíróság elsőfokon 18 év börtönre ítélte, ezt a másodfokon eljáró törvényszék most 16 évre enyhítette.","shortLead":"A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd...","id":"20180904_16_ev_bortont_kapott_a_ket_rokonat_is_megkeselo_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17f41ee-ace4-4ef4-abf8-674a0d071cac","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_16_ev_bortont_kapott_a_ket_rokonat_is_megkeselo_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:59","title":"16 év börtönt kapott a két rokonát is megkéselő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","shortLead":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","id":"20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a818241c-2850-4b9c-b947-29d6e18ab50a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:47","title":"Létszámkorlátot vezetnek be a Mont Blanc-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú egy felnőtt társával együtt, pénzváltás címén rabolt ki egy embert Budapesten.","shortLead":"A fiú egy felnőtt társával együtt, pénzváltás címén rabolt ki egy embert Budapesten.","id":"20180905_13_eves_rablo_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6887f68c-fa4d-4ee6-989e-8697f0f5c5e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_13_eves_rablo_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:04","title":"13 éves rabló ellen emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette fel az új készüléket, ami ígéretük szerint egyszerre profi fotós és videós eszköz is.","shortLead":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette...","id":"20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eec118-5f40-43ca-b8b9-e9404d390ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:43","title":"Itt a Canon új tükör nélküli csúcskamerája, az EOS R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Helyére Koltay András, a Médiatanács tagja lépett az NKE rektori székébe.","shortLead":"Helyére Koltay András, a Médiatanács tagja lépett az NKE rektori székébe.","id":"20180904_Mar_hivatalosan_is_biro_Patyi_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800bf19-ae84-479f-a42f-3b0228d85c39","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Mar_hivatalosan_is_biro_Patyi_Andras","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:21","title":"Már hivatalosan is bíró Patyi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]