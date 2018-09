Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","shortLead":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","id":"20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045c5dfa-860d-491b-a570-16db652aaa5e","keywords":null,"link":"/sport/20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:48","title":"Szakít a teniszszövetséggel Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Henry Cavill kapta a Netflix gyártásában készülő új sorozat, a The Witcher főszerepét. ","shortLead":"Henry Cavill kapta a Netflix gyártásában készülő új sorozat, a The Witcher főszerepét. ","id":"20180905_Palyat_modosit_Superman_szornyvadasznak_all_a_Netflixen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3c297-54c1-4eba-a304-956f8877cbc9","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Palyat_modosit_Superman_szornyvadasznak_all_a_Netflixen","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:44","title":"Pályát módosít Superman: szörnyvadásznak áll a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","shortLead":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","id":"20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59bfd22-734c-4b5c-9d68-2998ee45b73a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:10","title":"A napsütést ma hiába várja, visszavonhatatlanul megérkezett az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könyvet írt az elnök hivatalának működéséről Bob Woodwards, melyből kiderül, az elnök beosztottjai lenézik Trumpot, sőt, állítják, több iratot is elemeltek asztaláról, hogy ne tudja azokat aláírni az elnök, mert attól féltek, ellenkező esetben jelentős kárt okozott volna az országnak.","shortLead":"Könyvet írt az elnök hivatalának működéséről Bob Woodwards, melyből kiderül, az elnök beosztottjai lenézik Trumpot...","id":"20180904_Trump_Bob_Woodwards_konyv_idiot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97624e87-31c6-4d29-b3ff-cfc39aec9ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Trump_Bob_Woodwards_konyv_idiot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 22:15","title":"Idiótának tartják Trumpot beosztottai, iratokat is loptak az asztaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök jogászai a háttérben már hónapok óta egyeztetnek a Mueller-bizottsággal Trump meghallgatásáról, de a nyilvánosság előtt cáfolják ennek lehetőségét.","shortLead":"Az elnök jogászai a háttérben már hónapok óta egyeztetnek a Mueller-bizottsággal Trump meghallgatásáról, de...","id":"20180905_Irasban_is_valaszolhat_Trump_arra_hogy_az_elnokvalasztason_osszejatszotte_az_oroszokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd4f82-0028-4b4e-9844-83153ff23bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Irasban_is_valaszolhat_Trump_arra_hogy_az_elnokvalasztason_osszejatszotte_az_oroszokkal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:30","title":"Írásban is válaszolhat Trump arra, hogy az elnökválasztáson összejátszott-e az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8c1de8-3498-4dea-b2c6-f0672abc94e7","c_author":"","category":"kkv","description":"Mi kell ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, „maximálisan elégedett vagyok az életemmel”? Sárközi Ákos, a Borkonyha Michelin-csillagos séfje mesélt a hvg.hu-nak mérföldkövekről, mélypontokról.","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, „maximálisan elégedett vagyok az életemmel”? Sárközi Ákos, a Borkonyha...","id":"20180904_Uton_a_Michelincsillagig_Volt_hogy_ugy_ereztem_elmegyek_langost_arulni_a_medveknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a8c1de8-3498-4dea-b2c6-f0672abc94e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8852a69c-e798-46f1-a8d5-467601c4e41c","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Uton_a_Michelincsillagig_Volt_hogy_ugy_ereztem_elmegyek_langost_arulni_a_medveknek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:15","title":"Úton a Michelin-csillagig: „Volt, hogy úgy éreztem, elmegyek lángost árulni a medvéknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az index olvasói szerdán arra panaszkodtak, volt, aki dupla fizetést kapott, másnak pedig indokolatlan költségeket számoltak fel az MKB-nál. Előző nap nulla forintos egyenlegre panaszkodtak a bank ügyfelei, az MKB szerint azt a hibát javították, most csak egyedi esetekről lehetett szó.","shortLead":"Az index olvasói szerdán arra panaszkodtak, volt, aki dupla fizetést kapott, másnak pedig indokolatlan költségeket...","id":"20180906_Ujabb_furcsa_dolgokat_tapasztaltak_az_ugyfelek_Meszaros_Lorincek_bankjanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d568c-60fa-44b1-b252-4f9a1109170b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Ujabb_furcsa_dolgokat_tapasztaltak_az_ugyfelek_Meszaros_Lorincek_bankjanal","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:10","title":"Újabb furcsa dolgokat tapasztaltak az ügyfelek Mészáros Lőrincék bankjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tandíj fejenként kétmillió forintba kerül egy tanévben.","shortLead":"A tandíj fejenként kétmillió forintba kerül egy tanévben.","id":"20180904_Borzaszto_draga_maganiskolaban_tanulnak_az_Emmi_allamtitkaranak_gyerekei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ddbd88-4b67-483e-af5d-3fb517fee1f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Borzaszto_draga_maganiskolaban_tanulnak_az_Emmi_allamtitkaranak_gyerekei","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:37","title":"Borzasztó drága magániskolában tanulnak az Emmi államtitkárának gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]