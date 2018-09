Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc érdekeltségétől, most 17,5 milliárd forintért építhetnek múzeumot a Ligetbe.","shortLead":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc...","id":"20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1d3ab-e6c6-46ad-af29-66873fc26c99","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:21","title":"Hiszi, nem hiszi, a városligeti Zene Házát is Tiborcz-közeli cég építi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","shortLead":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","id":"20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9735186-393d-4bfc-bf7c-c14259136228","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:35","title":"Ákos: Kockázatos felvállalni a konzervatív értékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53b2ba-f6d2-4043-9e07-68fff0f76dbb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-ben, 200 millió forintért adta el az önkormányzat a kastélyt, akkor még nem lehetett tudni, hogy kinek. A BDPST Zrt. ma a miniszterelnök vejének tulajdonában áll.","shortLead":"2015-ben, 200 millió forintért adta el az önkormányzat a kastélyt, akkor még nem lehetett tudni, hogy kinek. A BDPST...","id":"20180905_Rendezvenykozpontta_alakitja_a_turai_kastelyt_Tiborcz_Istvan_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd53b2ba-f6d2-4043-9e07-68fff0f76dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30adf832-5c87-488b-b0c4-518487595b34","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Rendezvenykozpontta_alakitja_a_turai_kastelyt_Tiborcz_Istvan_cege","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:39","title":"Rendezvényközponttá alakítja a turai kastélyt Tiborcz István cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok lesz a napsütés, 28 fok várható. Eső is jöhet, de csak elszórtan. ","shortLead":"Sok lesz a napsütés, 28 fok várható. Eső is jöhet, de csak elszórtan. ","id":"20180906_A_hetvegen_megint_nyarias_ido_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98523c4f-59f7-4f3b-9c7b-78d56f09ea91","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_A_hetvegen_megint_nyarias_ido_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:27","title":"A hétvégén megint nyárias idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5943866a-bff2-4b73-a60c-f73602cb36b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig semmi sem utalt arra, hogy a Lamborghini felvarrná a négy éve debütált Huracan Spyder ráncait, most viszont előkerült néhány igen beszédes fotó.","shortLead":"Eddig semmi sem utalt arra, hogy a Lamborghini felvarrná a négy éve debütált Huracan Spyder ráncait, most viszont...","id":"20180906_lamborghini_huracan_spyder_rancfelvarras_kemfoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5943866a-bff2-4b73-a60c-f73602cb36b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272921fd-9706-41db-b30f-d4791a8fc6e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_lamborghini_huracan_spyder_rancfelvarras_kemfoto","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:31","title":"Vadabb külsővel és egy meglepetéssel érkezhet az új Lamborghini Huracan Spyder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","shortLead":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","id":"20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf57322-7e11-477d-9540-d6c2e2b5a0c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:38","title":"Húsz ember ellen nyomoznak a genovai hídomlás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e2a833-c487-4903-953e-bd29df6df57a","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Hozamuk miatt a jelzáloglevelek a jelenleg alacsony kamatkörnyezetben vonzó megtakarítási alternatívát jelenthetnek. Ráadásul a mögöttük lévő ingatlanfedezet miatt kicsi a kockázata annak, hogy ezen értékpapírok vásárlói nem kapják vissza a tőkéjüket. ","shortLead":"Hozamuk miatt a jelzáloglevelek a jelenleg alacsony kamatkörnyezetben vonzó megtakarítási alternatívát jelenthetnek...","id":"takarekcsoport_20180904_Jelzaloglevelet_venne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e2a833-c487-4903-953e-bd29df6df57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d5aa80-cb59-4aec-8068-6863bcb5afa7","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20180904_Jelzaloglevelet_venne","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:25","title":"Jelzáloglevelet venne? Akkor ezeket érdemes megfontolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"}]