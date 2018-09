Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","shortLead":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","id":"20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816ad51-b5c4-473d-91e6-00970fcb18a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:30","title":"Vaslánccal vertek meg egy szír férfit Szászországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül az idegenben szerzett gólok szabályát a kupasorozatokban.","shortLead":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül...","id":"20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acba30b1-88e7-475e-b174-58c487428946","keywords":null,"link":"/sport/20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:11","title":"Fontos szabályt változtatnának meg a fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Koreai-félsziget atommentesítéséről is tárgyalhat Észak-és Dél-Korea vezetője, emellett Kim Dzsong Un is kifejezte elkötelezettségét.","shortLead":"A Koreai-félsziget atommentesítéséről is tárgyalhat Észak-és Dél-Korea vezetője, emellett Kim Dzsong Un is kifejezte...","id":"20180906_Szeptemberben_ujabb_talalkozo_lesz_a_ket_Korea_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd94c73-9e39-4152-bdd0-5bf75bcc9623","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Szeptemberben_ujabb_talalkozo_lesz_a_ket_Korea_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:33","title":"Szeptemberben újabb találkozó lesz a két Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csütörtöki üzemkezdettől újra teljes vonalán jár az 56-os és 61-es villamos.","shortLead":"A csütörtöki üzemkezdettől újra teljes vonalán jár az 56-os és 61-es villamos.","id":"20180905_rendbe_hoztak_az_elmosott_villamospalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74805e0-d068-4463-8d4f-552a144833c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_rendbe_hoztak_az_elmosott_villamospalyat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:32","title":"Rendbe hozták végre az elmosott villamospályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, az alkotók a legkézenfekvőbb megoldást választották. ","shortLead":"Igen, az alkotók a legkézenfekvőbb megoldást választották. ","id":"20180905_House_of_Cards_Kartyavar_Kevin_Spacey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ee018-44bc-4260-9135-a0a812b11136","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_House_of_Cards_Kartyavar_Kevin_Spacey","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"Ne legyenek kétségei afelől, hogyan írják ki Kevin Spacey-t a Kártyavárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki a csodájára jár a különleges, palackokból épült otthonnak.","shortLead":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki...","id":"20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c91c81-fdb2-4abc-8fd1-3014d604df04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:03","title":"Földrengés döntötte romba a házát, PET-palackokból újraépítette az egészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6508eb3e-6683-43c5-9ec0-4bf8dfa32aae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – állítja Filippov Gábor a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"20180905_Filippov_A_Fidesz_politikaja_a_konfliktuson_alapul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6508eb3e-6683-43c5-9ec0-4bf8dfa32aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3183f35b-a3c3-473d-8d79-71fbe4bf2fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Filippov_A_Fidesz_politikaja_a_konfliktuson_alapul","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:29","title":"Filippov: A Fidesz politikája a konfliktuson alapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","shortLead":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","id":"20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9735186-393d-4bfc-bf7c-c14259136228","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:35","title":"Ákos: Kockázatos felvállalni a konzervatív értékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]