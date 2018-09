Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban több mint harmincan eltűntek, 120-ra teszik a sérültek számát. Egy atomerőmű áramellátása is leállt, majd' 3 millió háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban...","id":"20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed1667-b3b3-4d6a-abb4-180f841a0c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:52","title":"Erős földrengés volt Japánban, legalább 30-an eltűntek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy magát a Trump-kormány munkatársának mondó, névtelen szerző cikkét jelentette meg internetes oldalán a The New York Times. Trump szerint a leírtakból semmi sem igaz.","shortLead":"Egy magát a Trump-kormány munkatársának mondó, névtelen szerző cikkét jelentette meg internetes oldalán a The New York...","id":"20180906_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_belso_ellenallas_the_new_york_times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60af7ec-154a-4c51-9c24-f9a36cf677ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_belso_ellenallas_the_new_york_times","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:41","title":"Névtelen kormánytag: Saját emberei dolgoznak Trump megfékezésén a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyértelművé tette álláspontját a focista a szövetségi kapitány szerint, ezért most már hiába is visszakozna.","shortLead":"Egyértelművé tette álláspontját a focista a szövetségi kapitány szerint, ezért most már hiába is visszakozna.","id":"20180905_Joachim_Low_Ozil_nem_terhet_vissza_a_nemet_valogatottba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c74dc1-72d6-4237-8ea8-915b8ee26d9e","keywords":null,"link":"/sport/20180905_Joachim_Low_Ozil_nem_terhet_vissza_a_nemet_valogatottba","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:07","title":"Joachim Löw: Özil nem térhet vissza a német válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","shortLead":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","id":"20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c3cd05-f9e0-4f54-94d3-98705c6f9192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:21","title":"Zsebrakéták: megérkeztek az új Abarth 595-ös apró Fiat sportautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges szexuális visszaélések miatt. New Jersey-ben hasonló vizsgálat végett az államügyész vizsgálóbizottságot hoz létre. ","shortLead":"New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges...","id":"20180907_vizsgalat_szexualis_visszaelesek_new_york_new_jersey_papi_pedofilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d56335-45b8-4009-aaba-ba1ebb938bc8","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_vizsgalat_szexualis_visszaelesek_new_york_new_jersey_papi_pedofilia","timestamp":"2018. szeptember. 07. 05:21","title":"Vizsgálat lesz, pedofil papokat keresnek két amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalomra nincs ok, ez csak akkor veszélyes, ha valaki ezer litert megiszik a tó vizéből.","shortLead":"Aggodalomra nincs ok, ez csak akkor veszélyes, ha valaki ezer litert megiszik a tó vizéből.","id":"20180907_Antidepresszansmaradvany_es_epilepszia_elleni_hatoanyag_is_kimutathato_a_Balaton_vizeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac89350-03de-4c2b-8ab8-331de6f955d1","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Antidepresszansmaradvany_es_epilepszia_elleni_hatoanyag_is_kimutathato_a_Balaton_vizeben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Antidepresszáns-maradvány és epilepszia elleni hatóanyag is kimutatható a Balaton vizében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái, állítják azok, akik a Fidesz harmadik kétharmados győzelme után tömegtüntetéseket szerveztek.","shortLead":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái, állítják azok, akik a Fidesz harmadik kétharmados győzelme...","id":"20180906_Mar_az_oszre_keszulnek_az_aprilisi_tuntetesek_szervezoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d9419-be06-4bae-a896-f007d6d0dbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_az_oszre_keszulnek_az_aprilisi_tuntetesek_szervezoi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:47","title":"Közös ellenzéki jelöltet akarnak az önkormányzati választáson a tüntetésszervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke korábban diktátornak nevezte Orbán Viktort.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke korábban diktátornak nevezte Orbán Viktort.","id":"20180907_Mar_Juncker_is_szabadulna_a_Fidesztol_az_Europai_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8bbc20-e449-43b1-9dd9-2df0cb00abeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Mar_Juncker_is_szabadulna_a_Fidesztol_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:43","title":"Már Juncker is szabadulna a Fidesztől az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]