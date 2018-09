Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f982e1-c1b8-45eb-8f91-f6f41e92ba8c","c_author":"Bedő Iván","category":"enesacegem","description":"Az autógumi délelőtt 30 százalékkal drágább, mint este? Műszaki cikkeket este háromnegyed hét után lehet kedvezőbb áron megrendelni, a nadrág ára pedig megmagyarázhatatlanul ugrál 80 és 200 euró között. Miért?","shortLead":"Az autógumi délelőtt 30 százalékkal drágább, mint este? Műszaki cikkeket este háromnegyed hét után lehet kedvezőbb áron...","id":"20180905_Utalja_a_piacon_a_pofatlan_kofatempot_Pedig_a_netes_vasarlasnal_is_belefuthat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f982e1-c1b8-45eb-8f91-f6f41e92ba8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac3aab-8b78-4a5a-9bd8-53dda62686d5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180905_Utalja_a_piacon_a_pofatlan_kofatempot_Pedig_a_netes_vasarlasnal_is_belefuthat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:30","title":"Utálja a piacon a lehúzós kofatempót? Már a webáruházakban is belefuthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca218554-e74a-4b6e-ab52-80d4ea6a3d8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi, hogy akár a nagyméretű nyílt sebekben is beinduljon a bőrképződés.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi...","id":"20180907_sejtek_atprogramozasa_nyilt_sebek_gyogyitasa_borkepzodes_bazalis_keratinocitak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca218554-e74a-4b6e-ab52-80d4ea6a3d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9062f974-c468-44b8-bf3d-115f06485051","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_sejtek_atprogramozasa_nyilt_sebek_gyogyitasa_borkepzodes_bazalis_keratinocitak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:13","title":"Kitaláltak valamit a nyílt sebek begyógyítására, de még a bőr öregedésének visszafordításában is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kértek a hitelezők a kormány által pátyolgatott autóbuszgyártó képtelen ajánlatából, indulhat a 180 csuklós le nem gyártásával ismertté vált cég felszámolása.","shortLead":"Nem kértek a hitelezők a kormány által pátyolgatott autóbuszgyártó képtelen ajánlatából, indulhat a 180 csuklós le nem...","id":"20180906_Meszaros_Lorinc_is_veszthet_az_Ikarus_Egyedi_bukdacsolasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b1a526-b6dc-4d78-aa15-3da3d13f27a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Meszaros_Lorinc_is_veszthet_az_Ikarus_Egyedi_bukdacsolasan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:13","title":"Mészáros Lőrinc is veszthet az Ikarus Egyedi bukdácsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Irodánál is dolgozott. ","shortLead":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki...","id":"20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a512ae1-5ba4-4fc9-b62a-e80bc1d13cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:18","title":"Hivatali vesztegetés miatt vittek el bilincsben egy NAV-os vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Tengervízben lebomló műanyagot fejlesztettek ki a Kínai Tudományos Akadémia fizikai és kémiai műszaki intézetének munkatársai. Szén-dioxid és víz lesz belőle.","shortLead":"Tengervízben lebomló műanyagot fejlesztettek ki a Kínai Tudományos Akadémia fizikai és kémiai műszaki intézetének...","id":"20180906_Tengervizben_lebomlo_muanyagot_fejlesztettek_ki_kinai_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8917726f-d49a-44bf-b206-00648298ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_Tengervizben_lebomlo_muanyagot_fejlesztettek_ki_kinai_kutatok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:30","title":"Tengervízben lebomló műanyagot fejlesztettek ki kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","shortLead":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","id":"20180905_megint_dragul_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26054b-1b83-43b7-9aac-b5deaa07ed1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_megint_dragul_a_gazolaj","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:59","title":"Megint drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át beszélgetőtársától a dohányba kevert marihuánás jointot, és nagyot szippantott belőle.","shortLead":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át...","id":"20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b242afc3-d7a8-432d-9e78-df7ec27e6808","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:20","title":"Élő adásban tolt egy jointot a Tesla vezére, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan befektetési lehetőségeket ajánlott, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem volt rájuk jogosultsága.","shortLead":"Olyan befektetési lehetőségeket ajánlott, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem volt rájuk jogosultsága.","id":"20180907_Kamu_befektetesekkel_800_milliot_csalt_ki_ismeroseitol_egy_budapesti_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681b025b-20f3-42ae-83f0-4e8be0b2adae","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Kamu_befektetesekkel_800_milliot_csalt_ki_ismeroseitol_egy_budapesti_no","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:32","title":"Kamu befektetésekkel 800 milliót csalt ki ismerőseitől egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]