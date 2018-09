Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár.","shortLead":"A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár.","id":"20180905_Felszamoljak_a_vilag_legnagyobb_kamuceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddae99-805a-4c6a-956b-eb6637bafad7","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Felszamoljak_a_vilag_legnagyobb_kamuceget","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:16","title":"Felszámolják a világ legnagyobb kamucégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszakozott az Amerikai Filmakadémia. ","shortLead":"Visszakozott az Amerikai Filmakadémia. ","id":"20180906_Megsem_csinalnak_kulon_Oscarkategoriat_a_nepszeru_filmeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b357f6e-54d8-45fb-b14b-bc7f9a758046","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Megsem_csinalnak_kulon_Oscarkategoriat_a_nepszeru_filmeknek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:13","title":"Mégsem csinálnak külön Oscar-kategóriát a népszerű filmeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2aa71fa-9a59-41ac-9366-2fa59a4626d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, nem is akár miről van szó, hanem a Lamborghini Urusról.","shortLead":"Igaz, nem is akár miről van szó, hanem a Lamborghini Urusról.","id":"20180905_kahn_design_lamborghini_urus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2aa71fa-9a59-41ac-9366-2fa59a4626d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee48f03-8a5d-4b49-8cfe-0a787cb5bc78","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_kahn_design_lamborghini_urus","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:44","title":"Ennél nagyobb kerekeket nem valószínű, hogy kapott szériaautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is segít. A hús-vér asszisztenseknek állítólag nincs okuk a féltékenységre, az ő munkájukra is szükség lesz.","shortLead":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is...","id":"20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a6a3d1-baf3-4ffb-9cbd-207e4b78d49f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:43","title":"Ezt a robotlányt arra tervezték, hogy a lakásálmait valósítsa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","shortLead":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","id":"20180905_volvo_360c_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba33aab0-1b41-41b8-bc36-8aec1783c6a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_volvo_360c_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"A Volvo új autójában tényleg jobb, ha inkább alszunk egyet útközben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","shortLead":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","id":"20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c92e37f-4adc-4b06-9ef4-0d7f6774549c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:31","title":"Továbbra sem találják a férfit, aki a Dunába ugrott a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f824de-59b5-48ca-8a3a-4bdeed1e0f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BM Személyre szabott Ügyintézési Felületén az erkölcsi bizonyítvány igénylésétől kezdve a külföldi letelepedés bejelentéséig egy sor dolgot elintézhet.","shortLead":"A BM Személyre szabott Ügyintézési Felületén az erkölcsi bizonyítvány igénylésétől kezdve a külföldi letelepedés...","id":"20180907_A_Belugyminiszteriumhoz_tartozo_ugyet_intezne_Az_interneten_keresztul_is_megteheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f824de-59b5-48ca-8a3a-4bdeed1e0f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0c4a10-d926-4f09-bab0-87ecfaa2e8da","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Belugyminiszteriumhoz_tartozo_ugyet_intezne_Az_interneten_keresztul_is_megteheti","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:40","title":"A Belügyminisztériumhoz tartozó ügyet intézne? Az interneten keresztül is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34348bab-381c-4be0-91fa-cd7f7bf3da22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre nem lehetne pluszpénzt felvenni a túlórák után, csak szabadságként vehetik ki azt a rendvédelmi dolgozók. Ezért félő, hogy működésképtelenné válik a büntetés-végrehajtás is, mondta a szakszervezet főtitkára.","shortLead":"Jövőre nem lehetne pluszpénzt felvenni a túlórák után, csak szabadságként vehetik ki azt a rendvédelmi dolgozók. Ezért...","id":"20180906_Komoly_gondok_lehetnek_a_buntetesvegrehajtasban_is_a_tulorak_eltorlese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34348bab-381c-4be0-91fa-cd7f7bf3da22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ce72a-fa6b-41b4-9684-16bd37baef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Komoly_gondok_lehetnek_a_buntetesvegrehajtasban_is_a_tulorak_eltorlese_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:09","title":"Komoly gondok lehetnek a büntetés-végrehajtásban is a ki nem fizetett túlórák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]