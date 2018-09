Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f06de6d-707a-4883-98cf-7a5cf5b3b0de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás szerint nem élt vissza hatalmával, és a diákok is örültek, hogy újra taníthatja őket.","shortLead":"Az indoklás szerint nem élt vissza hatalmával, és a diákok is örültek, hogy újra taníthatja őket.","id":"20180906_Felmentettek_a_gyerekeket_utlegelo_nyiregyhazi_tanart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f06de6d-707a-4883-98cf-7a5cf5b3b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c700422-b998-4812-9b05-d913833a2c08","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Felmentettek_a_gyerekeket_utlegelo_nyiregyhazi_tanart","timestamp":"2018. szeptember. 06. 20:10","title":"Felmentették a gyerekeket ütlegelő nyíregyházi tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A British Airways online foglalásokhoz használt honlapján és okostelefonos alkalmazásán keresztül mintegy 380 ezer bankkártya adatait lopták el – közölte a brit légitársaság.","shortLead":"A British Airways online foglalásokhoz használt honlapján és okostelefonos alkalmazásán keresztül mintegy 380 ezer...","id":"20180906_380_ezer_British_Airwayugyfel_bankkartya_adatait_loptak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51e58f8-3321-4a3d-a890-a8543cc1c561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_380_ezer_British_Airwayugyfel_bankkartya_adatait_loptak_el","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:41","title":"Ellopták 380 ezer British Airways-ügyfél bankkártyaadatait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","shortLead":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","id":"20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478434e-a120-4d46-8bf8-24db5ff16269","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:47","title":"Döntött a bíróság Rékasi Károly balesetének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3319cbfe-fae0-40b2-937a-e00f5fcbb61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig verte az áldozatot, amíg a férfi belehalt sérüléseibe. ","shortLead":"Addig verte az áldozatot, amíg a férfi belehalt sérüléseibe. ","id":"20180906_Tehenpasztort_olt_egy_16_eves_fiatal_Ozd_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3319cbfe-fae0-40b2-937a-e00f5fcbb61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6087feff-6b3f-4018-8e99-1e389ea0f9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tehenpasztort_olt_egy_16_eves_fiatal_Ozd_kozeleben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:01","title":"Tehénpásztort ölt egy 16 éves fiatal Ózd közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","shortLead":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","id":"20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5024bf0-69cd-4323-b23c-5cd0201f5aef","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:27","title":"Kizuhant egy nyolcéves gyermek a kaposvári kórház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss jelentésében. A cél az esetleges földönkívüli életformák felkutatása.","shortLead":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss...","id":"20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c64142-ac33-4def-9dbf-6b29d3b5eee2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:02","title":"20 éven belül választ kaphatunk arra, vannak-e földönkívüliek – ígéri az új NASA-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Liga több korábbi tagját elítélték csalás miatt, most minden pénzük rámehet.","shortLead":"A Liga több korábbi tagját elítélték csalás miatt, most minden pénzük rámehet.","id":"20180906_Nagy_bajban_van_Orban_Viktor_hose_49_millio_eurot_foglalhatnak_le_Salvini_partjanak_szamlairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376a0567-ebb8-4621-a672-c0023b0a24f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Nagy_bajban_van_Orban_Viktor_hose_49_millio_eurot_foglalhatnak_le_Salvini_partjanak_szamlairol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:34","title":"Nagy bajban van Orbán Viktor hőse: 49 millió eurót foglalhatnak le Salvini pártjának számláiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e1ea4-3dab-48a7-8439-5b9e56f3ef2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földön megfigyelhetőeknél sokkal nagyobb kiterjedésű sarki fény ragyogja be a Szaturnusz északi pólusát – derült ki a Hubble-űrtávcső által készített új felvételekből.","shortLead":"A Földön megfigyelhetőeknél sokkal nagyobb kiterjedésű sarki fény ragyogja be a Szaturnusz északi pólusát – derült ki...","id":"20180906_sarki_feny_szaturnusz_eszaki_sarka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469e1ea4-3dab-48a7-8439-5b9e56f3ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60da0e-6c4a-498a-9ad6-6c0cbae6f07c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_sarki_feny_szaturnusz_eszaki_sarka","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:03","title":"Látványos sarki fény ragyogja be a Szaturnusz északi pólusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]