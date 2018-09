Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki a csodájára jár a különleges, palackokból épült otthonnak.","shortLead":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki...","id":"20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c91c81-fdb2-4abc-8fd1-3014d604df04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:03","title":"Földrengés döntötte romba a házát, PET-palackokból újraépítette az egészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát. A szövegből szemezgettünk.","shortLead":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát...","id":"20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c80f2c-15d4-4f1b-bb81-b39ad8ced00a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"10 dolog, amit Vekerdy Tamás követendőnek tart a dán gyereknevelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","shortLead":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","id":"20180905_megint_dragul_a_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26054b-1b83-43b7-9aac-b5deaa07ed1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_megint_dragul_a_gazolaj","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:59","title":"Megint drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7c58e-2dba-4c55-8fb8-86f3738b3cb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra hasonlítunk. A mókás funkció eddig csak a tengerentúlon működött, mostantól azonban a magyarok is használhatják. ","shortLead":"A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra...","id":"20180905_google_arts_and_culture_google_art_selfie_szelfi_fotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7c58e-2dba-4c55-8fb8-86f3738b3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1200381a-b37c-43da-8c0f-e7eaadb520c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_arts_and_culture_google_art_selfie_szelfi_fotozas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:03","title":"Már a magyarok is kipróbálhatják a Google művészi szelfizőjét, amire több sztár is rákattant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52396c1-2ae9-4890-8f1c-790576afea9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre és péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az intézmény igazgatója.","shortLead":"Csütörtökre és péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az intézmény igazgatója.","id":"20180905_nem_lesz_tanitas_az_atazott_falu_egri_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a52396c1-2ae9-4890-8f1c-790576afea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43a2e5a-5733-42b0-9ab5-94d97a11b573","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_nem_lesz_tanitas_az_atazott_falu_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:42","title":"Nem lesz tanítás az átázott falú egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stabilan kezdett, de aztán zuhanni kezdett.","shortLead":"Stabilan kezdett, de aztán zuhanni kezdett.","id":"20180905_Kethavi_melypontjan_jart_ma_reggel_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d277ef-fdf3-4519-a634-6c8f0de0f330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Kethavi_melypontjan_jart_ma_reggel_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:57","title":"Kéthavi mélypontján járt ma reggel a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó megépíti a Phaeton kései leszármazottjának tekinthető villanyautót, de az eredetileg tervezettnél kicsit visszafogottabb formában.","shortLead":"A német gyártó megépíti a Phaeton kései leszármazottjának tekinthető villanyautót, de az eredetileg tervezettnél kicsit...","id":"20180905_megis_lesz_kormany_a_volkswagen_teslarivalis_uj_csucsmodelljeben_villanyauto_onvezetes_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1cc37-c18e-453c-8ca9-2d6f183b6283","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_megis_lesz_kormany_a_volkswagen_teslarivalis_uj_csucsmodelljeben_villanyauto_onvezetes_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:21","title":"Mégis lesz kormány a Volkswagen Tesla-rivális új csúcsmodelljében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","shortLead":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","id":"20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492d827-1f18-466a-8b42-6ce4e5fc8ac5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:41","title":"Nem állítják bíróság elé Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]