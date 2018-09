Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem nagyon találni embert a kaszinókba. ","shortLead":"Nem nagyon találni embert a kaszinókba. ","id":"20180906_Andy_Vajnat_elerte_a_munkaerohiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30f666d-c091-46ff-b01b-9435535f1acc","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Andy_Vajnat_elerte_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:22","title":"Andy Vajnát elérte a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad65950-de35-48ed-8f52-be4934d03deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A targonca vezetője megsérült a balesetben. ","shortLead":"A targonca vezetője megsérült a balesetben. ","id":"20180905_Beszakadt_utburkolat_DelKorea_targonca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad65950-de35-48ed-8f52-be4934d03deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786f2ca9-e405-4a90-9b8e-80d6d4284b94","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Beszakadt_utburkolat_DelKorea_targonca","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:02","title":"Beszakadt az útburkolat Dél-Koreában, elnyelt egy villás targoncát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Irodánál is dolgozott. ","shortLead":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki...","id":"20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a512ae1-5ba4-4fc9-b62a-e80bc1d13cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:18","title":"Hivatali vesztegetés miatt vittek el bilincsben egy NAV-os vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A luxuscég a környezettudatosság jegyében szőrmét sem fog többé használni.","shortLead":"A luxuscég a környezettudatosság jegyében szőrmét sem fog többé használni.","id":"20180906_Felhagy_megmaradt_termekeinek_elegetesevel_a_Burberry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f095784-16ea-4a28-aa0b-379c4f624a5d","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Felhagy_megmaradt_termekeinek_elegetesevel_a_Burberry","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Felhagy megmaradt termékeinek elégetésével a Burberry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példa nélküli az EU-ban, ahogy a genderszak ellehetetlenítésével a magyar kormány sérti az egyetemi és az akadémiai autonómiát, hasonló csak Oroszországban és Törökországban fordul elő.","shortLead":"Példa nélküli az EU-ban, ahogy a genderszak ellehetetlenítésével a magyar kormány sérti az egyetemi és az akadémiai...","id":"20180906_Guardian_komoly_politikai_nyomas_alatt_allnak_a_magyar_egyetemek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e340694b-4d82-4c9f-9214-405a0e7d547d","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Guardian_komoly_politikai_nyomas_alatt_allnak_a_magyar_egyetemek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:15","title":"Guardian: Komoly politikai nyomás alatt állnak a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába próbálkozott a számokkal az automatáknál, nem járt sikerrel. ","shortLead":"Hiába próbálkozott a számokkal az automatáknál, nem járt sikerrel. ","id":"20180905_PINkod_bankkartyatolvaj_Siofok_penztarca_lopas_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d8592-ee9e-4156-9cd1-909074eea1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_PINkod_bankkartyatolvaj_Siofok_penztarca_lopas_csalas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:20","title":"PIN-kódnak hitte a lopott pénztárcában felírt számokat a bankkártyatolvaj, lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Monza tulajdonosa is elismerte, a volt olasz miniszterelnök komolyan érdeklődött a Serie C-ben játszó csapat iránt.","shortLead":"A Monza tulajdonosa is elismerte, a volt olasz miniszterelnök komolyan érdeklődött a Serie C-ben játszó csapat iránt.","id":"20180906_Harmadosztalyu_olasz_csapatot_venne_Berlusconi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb88be6-bba7-4471-8552-56381b32b61e","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Harmadosztalyu_olasz_csapatot_venne_Berlusconi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:45","title":"Harmadosztályú olasz csapatot venne Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","shortLead":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","id":"20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c3cd05-f9e0-4f54-94d3-98705c6f9192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:21","title":"Zsebrakéták: megérkeztek az új Abarth 595-ös apró Fiat sportautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]