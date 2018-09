Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fényképek kerültek fel a netre a Google még be sem jelentett telefonjáról, a Pixel 3 XL-ről. Nem renderelt képekről van szó, hanem valós készülékfotókról.\r

","shortLead":"Újabb fényképek kerültek fel a netre a Google még be sem jelentett telefonjáról, a Pixel 3 XL-ről. Nem renderelt...","id":"20180905_google_pixel_3xl_valodi_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4482659b-06a1-4025-9f98-943a5cc9bc25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_pixel_3xl_valodi_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:03","title":"Újabb fotók: most már biztos, hogy ilyen lesz a Google-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert a nagy esőzések miatt több patak is megáradt.","shortLead":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert...","id":"20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf733f-603a-416b-8f86-bbd01e7bed78","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:55","title":"Több tucat embernek kellett elhagynia otthonát Székesfehérváron a megáradt patakok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül az idegenben szerzett gólok szabályát a kupasorozatokban.","shortLead":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül...","id":"20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acba30b1-88e7-475e-b174-58c487428946","keywords":null,"link":"/sport/20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:11","title":"Fontos szabályt változtatnának meg a fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","shortLead":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","id":"20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c3cd05-f9e0-4f54-94d3-98705c6f9192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:21","title":"Zsebrakéták: megérkeztek az új Abarth 595-ös apró Fiat sportautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes a tömegközlekedés és a kedvezmény a városba látogató külföldiek számára is érvényes. Ez a buszhálózatot érinti, Dunkerque-ben sem metró sem villamos nincs.","shortLead":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes...","id":"20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6c0c97-5c57-43df-967d-5de99888e733","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Az ingyenes tömegközlekedésnek is ára van, de nem mindegy, ki fizeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fbc0c-7a0f-4b33-aad8-473206d1c15e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar sajtó helyzetéről írt szerdán a Spiegel Online független német hírportál. Emlegették Georg Spöttlét: ufószakértőből a legfőbb Németország-magyarázó lett a kormányközeli sajtóban.","shortLead":"A magyar sajtó helyzetéről írt szerdán a Spiegel Online független német hírportál. Emlegették Georg Spöttlét...","id":"20180906_spiegel_fake_news_kampany_nemetorszag_ellen_kormanykozeli_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48fbc0c-7a0f-4b33-aad8-473206d1c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccceea2-f411-4c98-8905-de401fce8032","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_spiegel_fake_news_kampany_nemetorszag_ellen_kormanykozeli_media","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:41","title":"Spiegel: Fake news kampányt folytat Németország ellen a magyar kormányközeli média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49484016-31b9-474b-ae2e-2043ff825e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyban nyüstölik a szokásos mediterrán útvonalakon, ahol ilyenkor szintén szokás szerint le is fotózták a maszkírozott autót.","shortLead":"Nagyban nyüstölik a szokásos mediterrán útvonalakon, ahol ilyenkor szintén szokás szerint le is fotózták a maszkírozott...","id":"20180905_peugeot_208_2019_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49484016-31b9-474b-ae2e-2043ff825e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56604e33-7234-4a82-a920-5ce0324dd04f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_peugeot_208_2019_premier","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:43","title":"Majdnem teljesen kész az új Peugeot 208-as – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915627e-8209-429e-a3ef-7c04c4d97cac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az adoptálni akarók száma meghaladja az örökbe fogadható gyerekekét, gyakran mégsem találkoznak „az igények”. Mi áll az ellentmondásos helyzet hátterében?","shortLead":"Az adoptálni akarók száma meghaladja az örökbe fogadható gyerekekét, gyakran mégsem találkoznak „az igények”. Mi áll...","id":"20180906_Orokbefogadas_adoptalas_tenytar_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9915627e-8209-429e-a3ef-7c04c4d97cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99462990-4c63-4fc9-935e-a96b34ac276c","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Orokbefogadas_adoptalas_tenytar_csalad","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:09","title":"Örökbefogadási kanyarok: a „kereslet” és a „kínálat” gyakran nincs összhangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]