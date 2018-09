Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének fináléjába.","shortLead":"Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180907_tenisztortenelem_babosek_dontoznek_a_us_openen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6980d8a-0163-48c6-9c6c-747996e0ba50","keywords":null,"link":"/sport/20180907_tenisztortenelem_babosek_dontoznek_a_us_openen","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:44","title":"Tenisztörténelem: Babosék döntőznek a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46c5cb3-9bc2-4f02-94a5-23eefd5aae65","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A szélsőjobb és a populisták lovagolták meg a szászországi Chemnitz városünnepén történt bűncselekményt, amelynek az elkövetői menekültek, az áldozata pedig német állampolgár volt.","shortLead":"A szélsőjobb és a populisták lovagolták meg a szászországi Chemnitz városünnepén történt bűncselekményt, amelynek...","id":"201836__nemet_belpolitika__egy_fiatal_halala__fogadatlan_gyaszolok__chemnitz_utan_merrefele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f46c5cb3-9bc2-4f02-94a5-23eefd5aae65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a4254-d74b-4dcc-a8d9-f061193f7493","keywords":null,"link":"/vilag/201836__nemet_belpolitika__egy_fiatal_halala__fogadatlan_gyaszolok__chemnitz_utan_merrefele","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:00","title":"Hiba lenne a chemnitzi események után nekiállni keletnémetezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják szívesen az Európai Néppártban (EPP), de már csatlakozott is az amerikai Steve Bannon alapította, brüsszeli székhelyű, EU-ellenes, populista mozgalomhoz.\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják...","id":"20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c591d8-d5be-418e-a26b-37b390ee1a24","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:10","title":"A Néppárt nem kér Orbán hősének mozgalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956e470d-9a5e-4fe9-9c13-fdb76c1893f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A körülmények ne tévesszék meg, igen jól felszerelt ingatlanról van szó.","shortLead":"A körülmények ne tévesszék meg, igen jól felszerelt ingatlanról van szó.","id":"20180907_Van_folos_55_millioja_Vehet_belole_egy_fold_alatti_hazat_Csomoron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956e470d-9a5e-4fe9-9c13-fdb76c1893f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666b4f7a-a4ea-40bf-ad76-50e589bdd93d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Van_folos_55_millioja_Vehet_belole_egy_fold_alatti_hazat_Csomoron","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:59","title":"Van fölös 55 milliója? Vehet belőle egy föld alatti(!) házat Csömörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1739455-685c-40ec-8266-80fb118db900","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A munkaadói és munkavállalói képviseletek az őszi bértárgyalásokon legalább kétéves megállapodást szeretnének kötni. Az összegről azonban komoly viták folynak: a szakszervezetek két számjegyű felzárkózást szeretnének, ez a munkaadók szerint nem indokolt. A cseh minimálbér csaknem 40 százalékkal magasabb a magyarnál.","shortLead":"A munkaadói és munkavállalói képviseletek az őszi bértárgyalásokon legalább kétéves megállapodást szeretnének kötni...","id":"20180907_Minimalbervita_mindenben_egyetertenek_csak_az_osszegben_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1739455-685c-40ec-8266-80fb118db900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51080caa-40a1-43f8-b68e-cc3c94b19cd5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Minimalbervita_mindenben_egyetertenek_csak_az_osszegben_nem","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:22","title":"Minimálbér-vita: mindenben egyetértenek, csak az összegben nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Együttműködött a spanyol titkosszolgálattal, és több európai országban is aktív volt.","shortLead":"Együttműködött a spanyol titkosszolgálattal, és több európai országban is aktív volt.","id":"20180907_Nem_sokkal_megmergezese_elott_a_moszkvai_maffiahalozat_felderitesen_dolgozott_Szergej_Szkripal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a7386b-0cf6-4083-9f02-f03c70256c59","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Nem_sokkal_megmergezese_elott_a_moszkvai_maffiahalozat_felderitesen_dolgozott_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:44","title":"Nem sokkal megmérgezése előtt a moszkvai maffiahálózat felderítésén dolgozott Szergej Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának riportere. Hamar gyanút fogott, de a lebuktatás reményében hónapokon át leplezte, hogy észrevette volna a csalást. A módszernek amellyel pénzt próbáltak a riporterből kicsikarni, neve is van: nigériai levelek. Nem ő az egyetlen áldozat.","shortLead":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz...","id":"20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224f325-4b7e-4e56-8294-694e7baa82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:22","title":"Nemzetközi csalóbandába futott bele az RTL Klub riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","shortLead":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","id":"20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0a0729-bb22-4091-a019-af903ebcbc4a","keywords":null,"link":"/sport/20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:48","title":"\"Nagyon komoly tervet\" eszelt ki a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]