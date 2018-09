Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín kijelölését. A szervezőknek így csak augusztus legvégén sikerült befogadóra lelni – Zuglóban, az Örs Vezér útján –, ez viszont azt jelenti, hogy legkorábban szeptember 21-én indulhat a pimasz, kritikus hangvételű alkotásairól is elhíresült projekt. Az Arc egyik alapítójával, Bakos Gáborral ebből az apropóból kilátogattunk a Városligetbe, hogy megnézzük, milyen intenzív munkálatok zajlanak a liget azon részén, ahova eredetileg engedélyt kérték a szervezők. Ez volt ugyanis a legfőbb indok az elutasításra. Spoiler: semennyire. \r

","shortLead":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín...","id":"20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93481f10-f30e-4fce-8d57-69f9bd253bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:57","title":"Hát ez majdnem elmaradt! – Ma nyílt volna az ARC, de a politika megfúrta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1500-an csatlakoznak az ott lévő 33 ezerhez. ","shortLead":"1500-an csatlakoznak az ott lévő 33 ezerhez. ","id":"20180907_Tobb_amerikai_katonat_kuldenek_Nemetorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981c2b6-0953-400c-8f4d-7cbc1489d831","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Tobb_amerikai_katonat_kuldenek_Nemetorszagba","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:35","title":"Több amerikai katonát küldenek Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalhat a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, de tömören kell fogalmaznia.","shortLead":"Felszólalhat a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, de tömören kell fogalmaznia.","id":"20180907_Het_percet_kap_Orban_hogy_megvedje_magat_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b87991-a462-4bd0-86aa-d9a90b68937c","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Het_percet_kap_Orban_hogy_megvedje_magat_Brusszelben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:49","title":"Hét percet kap Orbán, hogy megvédje magát Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Virális tweet bejegyzés hívta fel a figyelmet a zsebes menyasszonyi ruhákra.","shortLead":"Virális tweet bejegyzés hívta fel a figyelmet a zsebes menyasszonyi ruhákra.","id":"20180907_Megorult_a_net_a_legujabb_trendtol_zsebre_tett_kezzel_kell_alairni_a_szerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843be71a-2dff-4db1-836c-ac85661a30cd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Megorult_a_net_a_legujabb_trendtol_zsebre_tett_kezzel_kell_alairni_a_szerzodest","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:55","title":"Megőrült a net a legújabb trendtől: zsebre tett kézzel kell aláírni a szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent földre. Ehhez pedig egy világklasszis helyen építettek egy olasz ízlést célzó, de mégiscsak nagyon amerikai üzletet, melyet nemes egyszerűséggel a világ legszebb Starbucksának titulálnak. \r

","shortLead":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent...","id":"20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0925f95e-d0c6-4cae-ba1b-8ae78cbf0f7d","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:54","title":"\"Ez egy színház, és a baristák a színészek\" – elképesztő helyen nyílt meg a világ legszebb Starbucksa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás szerint az amerikai felhasználók 26 százaléka letörölte az appot a telefonjáról, mert elegük lett belőle. ","shortLead":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás...","id":"20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddedca6-0c79-445e-8f70-66d87b5a0cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:33","title":"4-ből 1 amerikainak nagyon elege lett a Facebookból, törölték telefonjukról az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915627e-8209-429e-a3ef-7c04c4d97cac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az adoptálni akarók száma meghaladja az örökbe fogadható gyerekekét, gyakran mégsem találkoznak „az igények”. Mi áll az ellentmondásos helyzet hátterében?","shortLead":"Az adoptálni akarók száma meghaladja az örökbe fogadható gyerekekét, gyakran mégsem találkoznak „az igények”. Mi áll...","id":"20180906_Orokbefogadas_adoptalas_tenytar_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9915627e-8209-429e-a3ef-7c04c4d97cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99462990-4c63-4fc9-935e-a96b34ac276c","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Orokbefogadas_adoptalas_tenytar_csalad","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:09","title":"Örökbefogadási kanyarok: a „kereslet” és a „kínálat” gyakran nincs összhangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45c347d-06f2-47e0-ba23-bd136dce8627","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bethlen a Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) elnöke is volt. 72 éves korában hunyt el. ","shortLead":"Bethlen a Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) elnöke is volt. 72 éves korában hunyt el. ","id":"20180906_Elhunyt_az_MDF_egykori_orszaggyulesi_kepviseloje_Bethlen_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45c347d-06f2-47e0-ba23-bd136dce8627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b144d8a8-c161-4ec9-918e-f9c684758ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Elhunyt_az_MDF_egykori_orszaggyulesi_kepviseloje_Bethlen_Istvan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"Elhunyt az MDF egykori országgyűlési képviselője, Bethlen István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]