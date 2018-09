Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai gyorsulásokkal aláznak mindenkit.","shortLead":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai...","id":"20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bec92e9-4f5f-4cf0-9c9a-e244780d900d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:23","title":"Most jön az a divat, hogy minden új elektromos autót versenypályára visznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","shortLead":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","id":"20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd2ef7e-5177-4456-96a2-b3278893a723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:05","title":"Egyre több a bizonytalanság a Sargentini-jelentés szavazása körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1036c0fd-b19d-4c8a-af66-9e6267658702","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több csoportra oszthatják a szavazatszámláló bizottságokat a következő parlamenti választáson, és így legfeljebb fél órát csúszhat a zárás, nem órákat – ezt tartalmazza az igazságügyi miniszter új jogszabálya.","shortLead":"Több csoportra oszthatják a szavazatszámláló bizottságokat a következő parlamenti választáson, és így legfeljebb fél...","id":"20180908_Csokkenhet_a_sorbaallas_a_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1036c0fd-b19d-4c8a-af66-9e6267658702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8b7a59-13fd-45cd-8795-474ad48675cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Csokkenhet_a_sorbaallas_a_valasztasokon","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:25","title":"Csökkenhet a sorbaállás a választásokon egy új rendelet nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","shortLead":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","id":"20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0a0729-bb22-4091-a019-af903ebcbc4a","keywords":null,"link":"/sport/20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:48","title":"\"Nagyon komoly tervet\" eszelt ki a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramnál dolgozó névtelen források szerint a cég már javában dolgozik egy IG Shopping névre keresztelt alkalmazáson, ami lényegében egy webshop lesz. Az Instagram-felhasználók azon cégek termékeit látnák benne, amelyeket követnek a platformon.","shortLead":"Az Instagramnál dolgozó névtelen források szerint a cég már javában dolgozik egy IG Shopping névre keresztelt...","id":"20180908_instagram_online_vasarlas_e_kereskedelem_ig_shopping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b58f2-498f-4a1f-8403-89019cd51a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_instagram_online_vasarlas_e_kereskedelem_ig_shopping","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:03","title":"Ha igaz a pletyka, bevásárolni is lehet majd az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce899518-d74e-490e-aef5-82d227d9275a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hokkaidó szigetén lezajlott földmozgások miatt 26-an eltűntek, és több mint 300-an megsérültek.","shortLead":"A Hokkaidó szigetén lezajlott földmozgások miatt 26-an eltűntek, és több mint 300-an megsérültek.","id":"20180907_Mar_16_aldozata_van_a_japan_foldrengesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce899518-d74e-490e-aef5-82d227d9275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e30183-ef90-43f4-9946-012070566993","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Mar_16_aldozata_van_a_japan_foldrengesnek","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:14","title":"Már 16 áldozata van a japán földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405f1d90-d359-4764-b15c-8de1cc120b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford kiadta az első beharangozó fotót az új Mustang által inspirált terepjárójáról. Ez az első új modell, amin a kifejezetten elektromos autók fejlesztésére felállított Ford Team Edison csoport dolgozott.","shortLead":"A Ford kiadta az első beharangozó fotót az új Mustang által inspirált terepjárójáról. Ez az első új modell, amin a kifejezetten elektromos autók fejlesztésére felállított Ford Team Edison csoport dolgozott.

","shortLead":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják...","id":"20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c591d8-d5be-418e-a26b-37b390ee1a24","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:10","title":"A Néppárt nem kér Orbán hősének mozgalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]