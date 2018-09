Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b036477-bfcf-4566-b4ed-c52a5aefa7ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az androidos világot egyértelmű töredezettség jellemzi (számos különböző operációsrendszer-verzió fut a telefonokon, tableteken), addig mérföldkőhöz érkezett az iOS.","shortLead":"Miközben az androidos világot egyértelmű töredezettség jellemzi (számos különböző operációsrendszer-verzió fut...","id":"20180907_ios11_adoptacio_85_szazalekos_android_verziok_toredezettseg_fragmentacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b036477-bfcf-4566-b4ed-c52a5aefa7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dbe5f0-51c9-4864-a0b2-5f939619c880","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_ios11_adoptacio_85_szazalekos_android_verziok_toredezettseg_fragmentacio","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:03","title":"Ilyen iPhone-os jó hírre még sokáig várhatnak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ceff36-6ee2-47ee-9bf6-1d67596bec40","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái – állítják a tavaszi tömegdemonstrációk szervezői, akik új terveikről is beszéltek.","shortLead":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái – állítják a tavaszi tömegdemonstrációk szervezői, akik új...","id":"201836__mozgolodo_civilek__kritikus_tomeg__hianyzok__hangproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ceff36-6ee2-47ee-9bf6-1d67596bec40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4a29e4-3a86-4781-818c-5b047862e060","keywords":null,"link":"/itthon/201836__mozgolodo_civilek__kritikus_tomeg__hianyzok__hangproba","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:00","title":"Ellenzéki civilek: a Fidesz-szavazókat nem szabad támadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín kijelölését. A szervezőknek így csak augusztus legvégén sikerült befogadóra lelni – Zuglóban, az Örs Vezér útján –, ez viszont azt jelenti, hogy legkorábban szeptember 21-én indulhat a pimasz, kritikus hangvételű alkotásairól is elhíresült projekt. Az Arc egyik alapítójával, Bakos Gáborral ebből az apropóból kilátogattunk a Városligetbe, hogy megnézzük, milyen intenzív munkálatok zajlanak a liget azon részén, ahova eredetileg engedélyt kérték a szervezők. Ez volt ugyanis a legfőbb indok az elutasításra. Spoiler: semennyire. \r

","shortLead":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín...","id":"20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93481f10-f30e-4fce-8d57-69f9bd253bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:57","title":"Hát ez majdnem elmaradt! – Ma nyílt volna az ARC, de a politika megfúrta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Három éve készült el a Józsefvárosi pályaudvar területén az az épületegyüttes, amely a holokauszt áldozatainak és az embermentők bátorságának állítana emléket, ám azóta is üresen áll. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint azonban a várakozásnak vége: jövőre megnyílik az emlékközpont.","shortLead":"Három éve készült el a Józsefvárosi pályaudvar területén az az épületegyüttes, amely a holokauszt áldozatainak és...","id":"20180907_jovore_megnyilik_a_sorsok_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4614db-c8e3-4650-918b-457c4798a7be","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_jovore_megnyilik_a_sorsok_haza","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:30","title":"Jövőre megnyílik a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek.","id":"20180907_Egyre_kevesbe_akarunk_dizelautot_venni_de_az_elektromos_jarmuvek_ideje_meg_nem_jott_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33499507-1e1c-40e3-99d7-f01afab351fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Egyre_kevesbe_akarunk_dizelautot_venni_de_az_elektromos_jarmuvek_ideje_meg_nem_jott_el","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:52","title":"Egyre kevésbé akarunk dízelautót venni, de az elektromos járművek ideje még nem jött el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e5350f-8b07-46b9-8534-8d86da3467d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy világbajnoki győzelem nem csak dicsőséget, hanem hatalmas pénzt is hoz.","shortLead":"Egy világbajnoki győzelem nem csak dicsőséget, hanem hatalmas pénzt is hoz.","id":"20180907_Megeri_foci_vilagbajnoknak_lenni_mar_csak_anyagi_szempontbol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e5350f-8b07-46b9-8534-8d86da3467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f5a0-e6cb-4345-9cbf-36896194caf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Megeri_foci_vilagbajnoknak_lenni_mar_csak_anyagi_szempontbol_is","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:30","title":"Megéri focivilágbajnoknak lenni, már csak anyagi szempontból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71e6f13-b736-43d3-9fa8-39adb83e15e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 27 éves nő ugrott ki a Dunántúl legnagyobb épületeként számon tartott Sávházból. ","shortLead":"Egy 27 éves nő ugrott ki a Dunántúl legnagyobb épületeként számon tartott Sávházból. ","id":"20180908_Kiugrott_egy_no_a_kaposvari_Savhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f71e6f13-b736-43d3-9fa8-39adb83e15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc20da-94d1-40a6-855f-3fe73c84e208","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Kiugrott_egy_no_a_kaposvari_Savhazbol","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:24","title":"Kiugrott egy nő a kaposvári Sávházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4b6284-2448-4824-a232-974573dcb51d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Lakhelyelhagyási tilalom volt érvényben vele szemben, de jól kihasználta az otthon töltött időt.","shortLead":"Lakhelyelhagyási tilalom volt érvényben vele szemben, de jól kihasználta az otthon töltött időt.","id":"20180907_Kukoricasban_termesztett_fuvet_egy_lakiteleki_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4b6284-2448-4824-a232-974573dcb51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93157a1-b29c-4a04-85f4-2ad4e00978b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Kukoricasban_termesztett_fuvet_egy_lakiteleki_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:16","title":"Kukoricásban termesztett kannabiszt egy lakiteleki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]