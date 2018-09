Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges szexuális visszaélések miatt. New Jersey-ben hasonló vizsgálat végett az államügyész vizsgálóbizottságot hoz létre. ","shortLead":"New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges...","id":"20180907_vizsgalat_szexualis_visszaelesek_new_york_new_jersey_papi_pedofilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d56335-45b8-4009-aaba-ba1ebb938bc8","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_vizsgalat_szexualis_visszaelesek_new_york_new_jersey_papi_pedofilia","timestamp":"2018. szeptember. 07. 05:21","title":"Vizsgálat lesz, pedofil papokat keresnek két amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f560fc70-f019-43c0-a1be-755ecd1f6389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden délután lesz a vita a jelentésről. ","shortLead":"Kedden délután lesz a vita a jelentésről. ","id":"20180906_Orban_ott_lesz_es_fel_is_fog_szolalni_a_Sargentinijelentes_vitajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f560fc70-f019-43c0-a1be-755ecd1f6389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976da3e3-29b6-49f5-b8df-13ccbcf53bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Orban_ott_lesz_es_fel_is_fog_szolalni_a_Sargentinijelentes_vitajaban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:48","title":"Orbán ott lesz és fel is fog szólalni a Sargentini-jelentés vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentést kárhoztatja minden fideszes politikus, a sirámoktól hangos a magyar kormánypárti sajtó. Pedig most volna itt az ideje, hogy diplomáciai csatornákon megakadályozzák az Orbán-kormány strasbourgi vereségét. A jelek szerint a Fidesznek lenne is eszköze a jelentés elfogadása ellen, de ahhoz olyan kérdésekben kéne engedni, amelyekben nem hajlandó. Konfliktusra áll a barométer.","shortLead":"A Sargentini-jelentést kárhoztatja minden fideszes politikus, a sirámoktól hangos a magyar kormánypárti sajtó. Pedig...","id":"20180907_orban_viktor_vereseg_judith_sargentini_jelentes_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4b28ae-172d-44bb-aa34-2c9f58de1d02","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_orban_viktor_vereseg_judith_sargentini_jelentes_eu","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:30","title":"Orbán azért áll vesztésre Sargentinivel szemben, mert nem tud dönteni a jobbközép és a populisták közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Lakókkal együtt vett meg egy házat, akiket végül nem sikerült kilakoltatni.","shortLead":"Lakókkal együtt vett meg egy házat, akiket végül nem sikerült kilakoltatni.","id":"20180907_Beletort_a_miskolci_fideszes_kepviselo_bicskaja_egy_ingatlanuzletbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972680d7-46c3-4fde-b222-27b2dddfaef6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Beletort_a_miskolci_fideszes_kepviselo_bicskaja_egy_ingatlanuzletbe","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:08","title":"Beletört a miskolci fideszes képviselő bicskája egy ingatlanüzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tucatnyi utas influenza jellegű megbetegedése miatt karantén újabb két repülőgép utasait különítették el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Tucatnyi utas influenza jellegű megbetegedése miatt karantén újabb két repülőgép utasait különítették el az Egyesült...","id":"20180907_rejtelyes_megbetegedesek_europabol_erkezo_repuloket_vontak_karanten_ala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bcb797-9039-4dbb-b290-d9eded323a79","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_rejtelyes_megbetegedesek_europabol_erkezo_repuloket_vontak_karanten_ala","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:57","title":"Rejtélyes megbetegedések: Európából érkező repülőket vontak karantén alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át beszélgetőtársától a dohányba kevert marihuánás jointot, és nagyot szippantott belőle.","shortLead":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át...","id":"20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b242afc3-d7a8-432d-9e78-df7ec27e6808","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:20","title":"Élő adásban tolt egy jointot a Tesla vezére, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint a rendőröktől sem igazán tartanak.","shortLead":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint...","id":"20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3027eb68-1926-42a6-866c-e406034f3ea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:41","title":"Egykerekező motoros intett be a szirénázó magyar rendőrautónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalomra nincs ok, ez csak akkor veszélyes, ha valaki ezer litert megiszik a tó vizéből.","shortLead":"Aggodalomra nincs ok, ez csak akkor veszélyes, ha valaki ezer litert megiszik a tó vizéből.","id":"20180907_Antidepresszansmaradvany_es_epilepszia_elleni_hatoanyag_is_kimutathato_a_Balaton_vizeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=428f91bf-06b6-4ecc-bdd6-b9efb5ce386c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac89350-03de-4c2b-8ab8-331de6f955d1","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Antidepresszansmaradvany_es_epilepszia_elleni_hatoanyag_is_kimutathato_a_Balaton_vizeben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Antidepresszáns-maradvány és epilepszia elleni hatóanyag is kimutatható a Balaton vizében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]