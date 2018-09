Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konkrét választ persze nem adtak a kérdésre. ","shortLead":"Konkrét választ persze nem adtak a kérdésre. ","id":"20180906_Rakerdeztek_a_pelenkaugyre_a_kormanynal_ime_a_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48fd0a3-77a2-4dfd-90cb-28e32db25845","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Rakerdeztek_a_pelenkaugyre_a_kormanynal_ime_a_valasz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:26","title":"Rákérdeztek a pelenkaügyre a kormánynál, íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85339ac-0902-4418-bf6e-9e223c5c9000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz a szívéhez kapott, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása elleni kampánya lyukra futhat, mivel figyelmen kívül hagyhatják Strasbourgban a számításnál a tartózkodásokat. A hvg.hu előkereste a paragrafust, amire mindkét fél hivatkozhat. Most a szakbizottságnál van a kérdés.","shortLead":"A Fidesz a szívéhez kapott, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása elleni kampánya lyukra futhat, mivel figyelmen kívül...","id":"20180907_Ami_Deutsch_Tamas_szamara_csalas_az_benne_van_az_EP_szabalyzataban_es_most_ertelmezni_probaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85339ac-0902-4418-bf6e-9e223c5c9000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbefc37-e898-46a2-ba57-664aad0e0199","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Ami_Deutsch_Tamas_szamara_csalas_az_benne_van_az_EP_szabalyzataban_es_most_ertelmezni_probaljak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:47","title":"Ami Deutsch Tamás számára csalás, az benne van az EP szabályzatában, és most értelmezni próbálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Komlói Járásbíróság emellett végleg eltiltotta a pedagógusi foglalkozástól a férfit. Maga szervezte a táborokat, ahol a lányokat fogdosta.","shortLead":"A Komlói Járásbíróság emellett végleg eltiltotta a pedagógusi foglalkozástól a férfit. Maga szervezte a táborokat, ahol...","id":"20180907_hat_ev_borton_a_kislanyokat_molesztalo_pedagogusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c74ba-083d-4ca1-9f35-5f7dabc0ce9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_hat_ev_borton_a_kislanyokat_molesztalo_pedagogusnak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:48","title":"Hat év börtön a kislányokat molesztáló pedagógusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5139a4-f0b9-4262-bafc-90f766e55d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a szupertrendi crossover formatervet egy erőtől duzzadó remek motorral társítják. ","shortLead":"Ilyen az, amikor a szupertrendi crossover formatervet egy erőtől duzzadó remek motorral társítják. ","id":"20180907_erosen_divatos_306_loerovel_tamad_az_uj_bmw_x2_M35i_suv_divatterepjaro_crossover_benzinmotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a5139a4-f0b9-4262-bafc-90f766e55d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f15c2f-5a1e-4f6f-8803-1b34a692b2b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_erosen_divatos_306_loerovel_tamad_az_uj_bmw_x2_M35i_suv_divatterepjaro_crossover_benzinmotor","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:22","title":"Erősen divatos: 306 lóerővel támad az új BMW X2 M35i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint az Emmitől az innovációs tárcához, onnan pedig egy közalapítványhoz kerülne az intézmény fenntartása.","shortLead":"A tervek szerint az Emmitől az innovációs tárcához, onnan pedig egy közalapítványhoz kerülne az intézmény fenntartása.","id":"20180907_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf233e8-e11a-4e7a-874f-a70f250b14f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:46","title":"Magánegyetem lehet a Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","shortLead":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","id":"20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc846da-f00e-4739-aa49-a3bbc9bc42d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:47","title":"Már jobban van a kisfiú, aki kizuhant a kaposvári kórház egyik ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8931619-d7c5-4bc2-9ebe-d80e71e320f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, dalszövegíró a készülő önéletrajzi könyvéről és arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy mit szól hozzá, hogy a kormánymédiában a \"balliberális kulturális diktatúra\" elnyomottjaként hivatkoztak rá.","shortLead":"Az író, dalszövegíró a készülő önéletrajzi könyvéről és arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy mit szól hozzá...","id":"20180907_Beremenyi_Geza_a_kulturharcrol_a_masik_oldalnak_is_legalabb_annyira_az_elnyomottja_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8931619-d7c5-4bc2-9ebe-d80e71e320f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b9a050-5e36-4f17-aa7b-b9d289e2208f","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Beremenyi_Geza_a_kulturharcrol_a_masik_oldalnak_is_legalabb_annyira_az_elnyomottja_vagyok","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:15","title":"Bereményi Géza a kultúrharcról: \"A másik oldalnak is legalább annyira az elnyomottja vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","shortLead":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","id":"20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf57322-7e11-477d-9540-d6c2e2b5a0c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:38","title":"Húsz ember ellen nyomoznak a genovai hídomlás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]