[{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","shortLead":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","id":"20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1426536a-1e7b-47e0-892c-29ec9cdf4901","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:20","title":"Villámgyorsan letartóztatták a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tucatnyi utas influenza jellegű megbetegedése miatt karantén újabb két repülőgép utasait különítették el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Tucatnyi utas influenza jellegű megbetegedése miatt karantén újabb két repülőgép utasait különítették el az Egyesült...","id":"20180907_rejtelyes_megbetegedesek_europabol_erkezo_repuloket_vontak_karanten_ala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bcb797-9039-4dbb-b290-d9eded323a79","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_rejtelyes_megbetegedesek_europabol_erkezo_repuloket_vontak_karanten_ala","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:57","title":"Rejtélyes megbetegedések: Európából érkező repülőket vontak karantén alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan befektetési lehetőségeket ajánlott, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem volt rájuk jogosultsága.","shortLead":"Olyan befektetési lehetőségeket ajánlott, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem volt rájuk jogosultsága.","id":"20180907_Kamu_befektetesekkel_800_milliot_csalt_ki_ismeroseitol_egy_budapesti_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681b025b-20f3-42ae-83f0-4e8be0b2adae","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Kamu_befektetesekkel_800_milliot_csalt_ki_ismeroseitol_egy_budapesti_no","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:32","title":"Kamu befektetésekkel 800 milliót csalt ki ismerőseitől egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","shortLead":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","id":"20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80d2754-503e-4aec-99f9-94d9b958a4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:15","title":"A gazdag torontóiak ölre mentek a leárazott csemegekukoricáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e2fba-3765-46e1-ba48-4486851b8081","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Johnny Bobbit története több mint 14 ezer embert indított arra, hogy pénzt adományozzanak neki. Bobbit most perli azt a párt, akik a GoFundme kampányban segítettek neki.","shortLead":"Johnny Bobbit története több mint 14 ezer embert indított arra, hogy pénzt adományozzanak neki. Bobbit most perli azt...","id":"20180906_Tobb_mint_100_milliot_nyulhattak_le_a_hajlektalan_ferfitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3e2fba-3765-46e1-ba48-4486851b8081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd8638-803d-4463-b5ff-fd5ff4cf4751","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Tobb_mint_100_milliot_nyulhattak_le_a_hajlektalan_ferfitol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:51","title":"Több mint 100 millió forintot nyúlhattak le a hajléktalan férfitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy Apple-hirdetésnek is elmenne az a koncepcióvideó, amelyet egy iPhone XS-ről készített egy koreai művész.","shortLead":"Akár egy Apple-hirdetésnek is elmenne az a koncepcióvideó, amelyet egy iPhone XS-ről készített egy koreai művész.","id":"20180906_uj_iphone_xs_2018_koncepcio_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20dfb6f-afaa-4a2c-bf1b-64c7a9633621","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_uj_iphone_xs_2018_koncepcio_video","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:03","title":"Látványos videó mutatja a még be sem jelentett idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647fb828-f2b9-4450-af10-e0d0fb9e722e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint az amerikai nagykövet több olyan civil jogvédő szervezet vezetőjével is beszélt korábban, amelyek a kormány célkeresztjében vannak. Cornstein viszont egy szót nem szólt erről.","shortLead":"A Népszava szerint az amerikai nagykövet több olyan civil jogvédő szervezet vezetőjével is beszélt korábban, amelyek...","id":"20180906_Cornstein_eltitkolhatta_hogy_kifakadtak_neki_a_kormanykritikus_civilek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647fb828-f2b9-4450-af10-e0d0fb9e722e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba423e9-97ad-4a79-a45f-2aab45955124","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Cornstein_eltitkolhatta_hogy_kifakadtak_neki_a_kormanykritikus_civilek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:57","title":"Cornstein eltitkolhatta, hogy kifakadtak neki a kormánykritikus civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek iskolai túlterheltségéről régóta beszél mindenki, pedagógusok, szülők, politikusok, sőt a kormány is.","shortLead":"A gyerekek iskolai túlterheltségéről régóta beszél mindenki, pedagógusok, szülők, politikusok, sőt a kormány is.","id":"20180907_Napi_horror_a_kozoktatasban_8_ora_a_masodik_osztalyban_mindennap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf9e719-c52d-46c3-8901-87718e85d0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Napi_horror_a_kozoktatasban_8_ora_a_masodik_osztalyban_mindennap","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:18","title":"Napi horror a közoktatásban: 8 óra a második osztályban minden nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]