[{"available":true,"c_guid":"0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A gyűjtemény zömét még I. Péter brazil császár vásárolta össze régiségkereskedőktől, most szinte semmi sem maradt belőle.","shortLead":"A gyűjtemény zömét még I. Péter brazil császár vásárolta össze régiségkereskedőktől, most szinte semmi sem maradt...","id":"20180906_A_teljes_egyiptomi_gyujtemeny_elpusztult_Brazil_Nemzeti_Muzeumban_tombolo_tuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d5f4a9-ee28-41fa-9e24-38fd11aa2770","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_A_teljes_egyiptomi_gyujtemeny_elpusztult_Brazil_Nemzeti_Muzeumban_tombolo_tuzben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:50","title":"A teljes egyiptomi gyűjtemény elpusztult a Brazil Nemzeti Múzeumban tomboló tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b1c9b5-655f-47e5-926c-0c6f1cc990b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint nem volt kivehető a logó a kitűzőn. ","shortLead":"A hatóság szerint nem volt kivehető a logó a kitűzőn. ","id":"20180906_Mediatanacs_Nem_volt_burkolt_reklam_a_2rulekituzo_viselese_a_kozteven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24b1c9b5-655f-47e5-926c-0c6f1cc990b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161aff77-3457-41f0-9d5a-9f3f451d763a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mediatanacs_Nem_volt_burkolt_reklam_a_2rulekituzo_viselese_a_kozteven","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:23","title":"Médiatanács: Nem volt burkolt reklám a 2rule-kitűző viselése a köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról” elkelnek a legjobb lakások, és ez a verseny néha meggondolatlansághoz vezet. Hogyan ellenőrizhetjük a beruházót, kivitelezőt, és hogyan győződhetünk meg róla, hogy valóban elkészül majd a lakás időre? ","shortLead":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról”...","id":"bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c36073-1d4d-442e-8be3-b158919b2069","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:30","title":"Honnan tudhatja, hogy a beruházó valóban befejezi lakását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"e0bd81b0-e025-4e42-a733-c812b1a4f47f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Renzo Piano 43 napelemes lámpát tervezett a hídra a katasztrófa 43 áldozatának emléket állítva. ","shortLead":"Renzo Piano 43 napelemes lámpát tervezett a hídra a katasztrófa 43 áldozatának emléket állítva. ","id":"20180907_Genovai_hidkatasztrofa_bemutatta_az_uj_hid_terveit_Renzo_Piano_sztarepitesz__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd81b0-e025-4e42-a733-c812b1a4f47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4646ac72-ee67-4eab-bbc7-6958e06a3bf6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Genovai_hidkatasztrofa_bemutatta_az_uj_hid_terveit_Renzo_Piano_sztarepitesz__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:16","title":"Genovai hídkatasztrófa: bemutatta az új híd terveit Renzo Piano sztárépítész - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","shortLead":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","id":"20180907_jeep_cherokee_baleset_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45867-7ab0-4bc0-b0c6-0a9c80fefb86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_jeep_cherokee_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 04:01","title":"Az összkerékhajtás sem mentette meg ezt a Jeepet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Együttműködött a spanyol titkosszolgálattal, és több európai országban is aktív volt.","shortLead":"Együttműködött a spanyol titkosszolgálattal, és több európai országban is aktív volt.","id":"20180907_Nem_sokkal_megmergezese_elott_a_moszkvai_maffiahalozat_felderitesen_dolgozott_Szergej_Szkripal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a7386b-0cf6-4083-9f02-f03c70256c59","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Nem_sokkal_megmergezese_elott_a_moszkvai_maffiahalozat_felderitesen_dolgozott_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:44","title":"Nem sokkal megmérgezése előtt a moszkvai maffiahálózat felderítésén dolgozott Szergej Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Börtönre ítélte a bíró a makói iskolaszövetkezet két egykori elnökét, akiket azzal vádoltak, hogy részesei voltak annak a számlázási láncolatnak, amelynek a végén a Humán Operátor Zrt állt. A vádemeléskor a költségvetési csalás elkövetésével gyanúsították őket, majd a vád módosult, így a perben két bűnsegéd állt a bíróság előtt, elkövető egy sem.","shortLead":"Börtönre ítélte a bíró a makói iskolaszövetkezet két egykori elnökét, akiket azzal vádoltak, hogy részesei voltak annak...","id":"20180907_A_bunsegedeket_bortonre_iteltek_elkoveto_nem_volt_a_perben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d13f28f-33c0-4ce7-beae-ac6c854d84df","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_A_bunsegedeket_bortonre_iteltek_elkoveto_nem_volt_a_perben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:25","title":"Makói iskolaszövetkezet: a bűnsegédeket börtönre ítélték, elkövető nem volt a perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentéshez kapcsolódó várakozásaikról kérdezték az újságírók a miniszterelnököt és a fideszes résztvevőket a kötcsei találkozó előtt. Szájer József egyenesen az Európai Parlament bosszújáról beszélt.","shortLead":"A Sargentini-jelentéshez kapcsolódó várakozásaikról kérdezték az újságírók a miniszterelnököt és a fideszes...","id":"20180908_kotcsei_talalkozo_video_sargentini_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e57ac82-58f1-4cb4-8098-6a6d737f51ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_kotcsei_talalkozo_video_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:55","title":"\"Lesznek a néppártban, akik nem velünk szavaznak\" – Orbán és barátai megérkeztek Kötcsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]