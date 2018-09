Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef7665b6-d114-46ec-80e0-0fd6de13f44d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Giulia jelenleg harmadik helyen szerepel egy viszonylag elfogadott megbízhatósági felmérésben, amelyet az angol WhatCar készít időről-időre.","shortLead":"A Giulia jelenleg harmadik helyen szerepel egy viszonylag elfogadott megbízhatósági felmérésben, amelyet az angol...","id":"20180908_megbizhato_auto_alfa_romeo_giulia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef7665b6-d114-46ec-80e0-0fd6de13f44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cee65a-4ef0-4575-8d1b-e9a0d3e39c27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_megbizhato_auto_alfa_romeo_giulia","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:53","title":"Egy Alfa Romeo megbízhatóbb, mint a német konkurensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","shortLead":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","id":"20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c9236-d0bf-4277-b21e-b53a0821e646","keywords":null,"link":"/velemeny/20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:18","title":"Dobozi István: Ez nem az amerikai nagykövet külön produkciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523eba53-df40-4a87-8bc1-f069aa0af25e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy korábban megírtuk, a 34-szeres válogatott Varga József csütörtökön szerződést bontott az Európa Ligában érdekelt Mol Vidi FC-vel, majd még ugyanaznap bejelentették az érkezését a bajnokságban utolsó helyezett felcsúti Puskás Akadémiához.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, a 34-szeres válogatott Varga József csütörtökön szerződést bontott az Európa Ligában érdekelt...","id":"20180908_varga_jozsef_vidi_felcsut_atigazolas_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523eba53-df40-4a87-8bc1-f069aa0af25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1431786-2bd7-4ec8-a7d1-72f04c055553","keywords":null,"link":"/sport/20180908_varga_jozsef_vidi_felcsut_atigazolas_foci","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:41","title":"Hozzáállása miatt küldték el a Viditől, a Puskásnak azért jó lesz Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések zajlottak.\r

","shortLead":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések...","id":"20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfa8db-bef2-4c6f-86c4-0bc57e4ebc15","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:10","title":"Zsidó éttermet is megtámadtak a chemnitzi szélsőjobbos tüntetések idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint a jövő heti voksolás egyértelmű választ ad majd arra, hogy a konzervatív európai politikusok miként vélekednek Orbán Viktor Magyarországáról. ","shortLead":"Michael Ignatieff szerint a jövő heti voksolás egyértelmű választ ad majd arra, hogy a konzervatív európai politikusok...","id":"20180909_A_CEU_rektora_szerint_a_kozelgo_EPszavazassal_Europa_jovoje_is_megpecsetelodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0429423-64f4-4483-b65d-8fecba1cab27","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_A_CEU_rektora_szerint_a_kozelgo_EPszavazassal_Europa_jovoje_is_megpecsetelodik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:57","title":"A CEU rektora szerint a Sargentini-szavazással Európa jövője is megpecsételődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramnál dolgozó névtelen források szerint a cég már javában dolgozik egy IG Shopping névre keresztelt alkalmazáson, ami lényegében egy webshop lesz. Az Instagram-felhasználók azon cégek termékeit látnák benne, amelyeket követnek a platformon.","shortLead":"Az Instagramnál dolgozó névtelen források szerint a cég már javában dolgozik egy IG Shopping névre keresztelt...","id":"20180908_instagram_online_vasarlas_e_kereskedelem_ig_shopping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b58f2-498f-4a1f-8403-89019cd51a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_instagram_online_vasarlas_e_kereskedelem_ig_shopping","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:03","title":"Ha igaz a pletyka, bevásárolni is lehet majd az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc153f9-1c9c-4edf-8e03-7c6d839d87ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tyler Linfesty nagyon viccesen reagálta le az amerikai elnök beszédét. ","shortLead":"Tyler Linfesty nagyon viccesen reagálta le az amerikai elnök beszédét. ","id":"20180909_tyler_linfesty_donald_trump_beszed_montana_trollkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc153f9-1c9c-4edf-8e03-7c6d839d87ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f99ae0-cfbf-4fd8-8cd3-7658a333f4d6","keywords":null,"link":"/elet/20180909_tyler_linfesty_donald_trump_beszed_montana_trollkodas","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:05","title":"A fél internet egy 17 éves fiút ünnepel, aki véletlenül megtrollkodta Trump beszédét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b875e0c-1c25-49c9-9481-12f9c07a256d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Nemes Jeles László a FIPRESCI díját nyerte el új filmjével. ","shortLead":"Az Oscar-díjas Nemes Jeles László a FIPRESCI díját nyerte el új filmjével. ","id":"20180907_Nemes_Jeles_ujabb_sikere_a_Napszallta_kapta_a_legjobb_film_dijat_Velenceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b875e0c-1c25-49c9-9481-12f9c07a256d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785a45e1-35bf-4dc5-b093-78bca21b981b","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nemes_Jeles_ujabb_sikere_a_Napszallta_kapta_a_legjobb_film_dijat_Velenceben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 18:22","title":"Nemes Jeles újabb sikere: a Napszállta kapta a kritikusok díját Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]