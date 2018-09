Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Böjte Csaba az Ákostól kapott 50 milliós adományról, az abortusz szigorításának lehetőségéről és arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy nem érzi-e úgy, hogy a magyar kormánypárt kisajátította magának. Szemle.","shortLead":"Böjte Csaba az Ákostól kapott 50 milliós adományról, az abortusz szigorításának lehetőségéről és arról is beszélt...","id":"20180908_Bojte_Csaba_a_kormanyparti_politikarol_senki_szekeret_nem_akarom_tolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80d91f5-2ff1-4dd2-80d5-db2e3db9e8eb","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Bojte_Csaba_a_kormanyparti_politikarol_senki_szekeret_nem_akarom_tolni","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:02","title":"Böjte Csaba a kormánypárti politikáról: \"senki szekerét nem akarom tolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ab263-2551-4ffa-822e-ec86649c64c1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Vadmacska smink, művészien kócos frizura, cigarettától érdes hang: a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton díszvendégeként a Volt egyszer egy vadnyugat felújított változatának a vetítésére a lányával érkező Claudia Cardinale inkább kelti vagány divattervező, mint díva benyomását. Áprilisban töltötte be a nyolcvanat. Pályakezdő olasz filmesekkel forgat, színpadon játszik, az UNESCO női jogokért felelős nagykövete.","shortLead":"Vadmacska smink, művészien kócos frizura, cigarettától érdes hang: a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton...","id":"20180907_Claudia_Cardinale_Mindig_a_szabadsag_partjan_alltam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ab263-2551-4ffa-822e-ec86649c64c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f45cadc-bca8-4427-a68c-bb170cae59a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Claudia_Cardinale_Mindig_a_szabadsag_partjan_alltam","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:00","title":"Claudia Cardinale: Mindig a szabadság pártján álltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe21da-59ea-4d70-8f5d-05e9da40c79e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezett leállásról van szó.","shortLead":"Tervezett leállásról van szó.","id":"20180907_Nehany_szolgaltatas_nem_lesz_elerheto_az_OTP_netbankjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eafe21da-59ea-4d70-8f5d-05e9da40c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8662192-4121-4743-8c30-6314e8bac34d","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Nehany_szolgaltatas_nem_lesz_elerheto_az_OTP_netbankjaban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:24","title":"Néhány szolgáltatás nem lesz elérhető az OTP netbankjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19030b73-0a9f-4fae-ae0d-4e5513c36981","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kijött az új ügynökségi rangsor, több kategóriában az állammal jó viszonyt ápoló cégek szereztek jó helyet.","shortLead":"Kijött az új ügynökségi rangsor, több kategóriában az állammal jó viszonyt ápoló cégek szereztek jó helyet.","id":"20180907_Milliardok_a_zsebekbe_taroltak_a_kormanykedvenc_ugynoksegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19030b73-0a9f-4fae-ae0d-4e5513c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e0ab4c-7142-4bf9-b033-88e1c7062b63","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Milliardok_a_zsebekbe_taroltak_a_kormanykedvenc_ugynoksegek","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:33","title":"Milliárdok a zsebekbe: taroltak a kormánykedvenc ügynökségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál – derült ki a Berni Egyetemi Kórház tanulmányából. ","shortLead":"A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál – derült ki a Berni...","id":"20180908_mesterseges_megtermekenyites_magas_vernyomas_lombikbebik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b41ddf9-0608-4474-ba57-15d3b305a54b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_mesterseges_megtermekenyites_magas_vernyomas_lombikbebik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:03","title":"A lombikbébiprogram kockázata: esélyesebb a magas vérnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki pénzt a kormány péntek este közzétett határozatában.","shortLead":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki...","id":"20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f1b9a-45e7-47f2-81ae-cd6fc791d594","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","timestamp":"2018. szeptember. 08. 10:51","title":"Egy ralifutamra ad ki százmilliókat a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","shortLead":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","id":"20180909_Caravanboat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb789e-8fa7-40d1-bd69-03dfa9f86898","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_Caravanboat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:11","title":"Kicsit drága, de nagyon menő egy ilyen kétéltű lakókocsi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","shortLead":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","id":"20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889e59e6-68da-4cea-9dd4-d6d6f3541cc1","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:39","title":"Hosszú Katinka máris nyert két aranyat a világkupa-sorozat nyitóállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]