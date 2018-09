Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának riportere. Hamar gyanút fogott, de a lebuktatás reményében hónapokon át leplezte, hogy észrevette volna a csalást. A módszernek amellyel pénzt próbáltak a riporterből kicsikarni, neve is van: nigériai levelek. Nem ő az egyetlen áldozat. 2018. szeptember. 08. 20:22 Nemzetközi csalóbandába futott bele az RTL Klub riportere ","shortLead":"Michel Barnier azt mondta, 90 százalékban már megvan a közös álláspont. 2018. szeptember. 07. 20:21 Az EU főtárgyalója szerint már majdnem kész a Brexit-megállapodás Michel Barnier azt mondta, 90 százalékban már megvan a közös álláspont. 2018. szeptember. 08. 17:24 Kiugrott egy nő a kaposvári Sávházból Egy 27 éves nő ugrott ki a Dunántúl legnagyobb épületeként számon tartott Sávházból. 2018. szeptember. 09. 15:32 Büntetőeljárást indított a rendőrség a szombat este árokba hajtott busz ügyében A kórházba vitt utasok nincsenek életveszélyben. 2018. szeptember. 07. 19:46 A német CDU/CSU nem ad utasítást a Sargentini-jelentéshez A konzervatív pártok azt közölték, nem mondják meg az EP-képviselőiknek, hogyan szavazzanak a jelentésről.