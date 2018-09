Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre kivár. Ha jövő héten elfogadta az EP a Sargentini-jelentést, az megfelelő ürügy lenne ehhez.","shortLead":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre...","id":"20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f7650-e8b8-4126-9ca1-998e54dbe74e","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:03","title":"Saját pártcsaládja tagjai is kizárnák a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első példány hófehér fényezéssel érkezett meg az öreg kontinensre, még pedig egy svájci kiállításra.","shortLead":"Az első példány hófehér fényezéssel érkezett meg az öreg kontinensre, még pedig egy svájci kiállításra.","id":"20180907_europaba_jott_a_mindent_vero_uj_tesla_roadster_villanyauto_sportkocsi_bugatti_chiron_gyorsulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4423ec-320d-4dd2-83bc-7d8978fd9db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_europaba_jott_a_mindent_vero_uj_tesla_roadster_villanyauto_sportkocsi_bugatti_chiron_gyorsulas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:21","title":"Európába jött a mindent verő új Tesla Roadster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","shortLead":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","id":"20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80d2754-503e-4aec-99f9-94d9b958a4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:15","title":"A gazdag torontóiak ölre mentek a leárazott csemegekukoricáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe21da-59ea-4d70-8f5d-05e9da40c79e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezett leállásról van szó.","shortLead":"Tervezett leállásról van szó.","id":"20180907_Nehany_szolgaltatas_nem_lesz_elerheto_az_OTP_netbankjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafe21da-59ea-4d70-8f5d-05e9da40c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8662192-4121-4743-8c30-6314e8bac34d","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Nehany_szolgaltatas_nem_lesz_elerheto_az_OTP_netbankjaban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:24","title":"Néhány szolgáltatás nem lesz elérhető az OTP netbankjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85339ac-0902-4418-bf6e-9e223c5c9000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz a szívéhez kapott, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása elleni kampánya lyukra futhat, mivel figyelmen kívül hagyhatják Strasbourgban a számításnál a tartózkodásokat. A hvg.hu előkereste a paragrafust, amire mindkét fél hivatkozhat. Most a szakbizottságnál van a kérdés.","shortLead":"A Fidesz a szívéhez kapott, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása elleni kampánya lyukra futhat, mivel figyelmen kívül...","id":"20180907_Ami_Deutsch_Tamas_szamara_csalas_az_benne_van_az_EP_szabalyzataban_es_most_ertelmezni_probaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85339ac-0902-4418-bf6e-9e223c5c9000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbefc37-e898-46a2-ba57-664aad0e0199","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Ami_Deutsch_Tamas_szamara_csalas_az_benne_van_az_EP_szabalyzataban_es_most_ertelmezni_probaljak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:47","title":"Ami Deutsch Tamás számára csalás, az benne van az EP szabályzatában, és most értelmezni próbálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések zajlottak.\r

","shortLead":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések...","id":"20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfa8db-bef2-4c6f-86c4-0bc57e4ebc15","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:10","title":"Zsidó éttermet is megtámadtak a chemnitzi szélsőjobbos tüntetések idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is segít. A hús-vér asszisztenseknek állítólag nincs okuk a féltékenységre, az ő munkájukra is szükség lesz.","shortLead":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is...","id":"20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a6a3d1-baf3-4ffb-9cbd-207e4b78d49f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:43","title":"Ezt a robotlányt arra tervezték, hogy a lakásálmait valósítsa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. ","shortLead":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. ","id":"20180907_paul_mccartney_jimmy_fallon_lift_vicc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa924e1-0715-4795-9a5a-bfea310b1cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_paul_mccartney_jimmy_fallon_lift_vicc","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:56","title":"Mit tenne, ha Paul McCartney egyszer csak ott állna ön előtt? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]