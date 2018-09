Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három meccslabdája is volt a magyar-francia párosnak, de így sem sikerült győzniük.","shortLead":"Három meccslabdája is volt a magyar-francia párosnak, de így sem sikerült győzniük.","id":"20180909_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open_noi_paros_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e65872-8705-4ebb-971a-f5e47ea18f23","keywords":null,"link":"/sport/20180909_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open_noi_paros_donto","timestamp":"2018. szeptember. 09. 21:48","title":"Meccslabdáról veszítették el a US Open döntőjét Babos Tímeáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is értelmezhető. ","shortLead":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is...","id":"20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2d61b-a903-4534-9c9a-7281be39b557","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:42","title":"Valóra válik Palvin Barbara (régi) nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adószámát törölték, és végrehajtás is indult ellene.","shortLead":"Adószámát törölték, és végrehajtás is indult ellene.","id":"20180910_Megroggyant_az_egyeuros_bolthalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb21ba40-47f2-4d73-aa98-e40d37bf1b61","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Megroggyant_az_egyeuros_bolthalozat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Megroggyant az egyeurós bolthálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. ","shortLead":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. ","id":"20180909_Egesz_Europaban_korozik_mar_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ab349b-1a80-4a82-a07d-b954da2ca1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Egesz_Europaban_korozik_mar_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:45","title":"Egész Európában körözik már a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négytételnyi Calcium-Sandozt érint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet határozata.","shortLead":"Négytételnyi Calcium-Sandozt érint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet határozata.","id":"20180910_olom_calcium_sandoz_pezsgotabletta_ogyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa7d32f-004c-402b-b926-72b2546b59cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_olom_calcium_sandoz_pezsgotabletta_ogyei","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:15","title":"Túl sok ólom volt a népszerű pezsgőtablettában, kivonták a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid válasz: semennyire.","shortLead":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid...","id":"20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9babd660-e172-4e62-8dda-943e56e05547","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:31","title":"Újabb szakértő cáfolja Orbán hajmeresztő elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657877c8-b1b6-48e9-b259-6e3ac2943366","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A menetrend szerint a hiányzó húsz kilométeres szakaszt 2020-ban kezdik építeni. ","shortLead":"A menetrend szerint a hiányzó húsz kilométeres szakaszt 2020-ban kezdik építeni. ","id":"20180910_Alagutakat_es_volgyhidakat_terveznek_az_M0s_hianyzo_szakaszara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657877c8-b1b6-48e9-b259-6e3ac2943366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca0c5c-1e95-4a73-b000-ddadf9e9f86f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Alagutakat_es_volgyhidakat_terveznek_az_M0s_hianyzo_szakaszara","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:15","title":"Alagutakat és völgyhidakat terveznek az M0-s hiányzó szakaszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","id":"20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafbd37e-17ef-4fa8-8216-b24981837458","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:06","title":"Nemi erőszakkal gyanúsított afgán menekültet keres a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]