Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"689afad4-1f33-4159-b9dc-696a86acd669","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány éven belül gokart-Eb-t is tartanának Nyíregyházán. ","shortLead":"Néhány éven belül gokart-Eb-t is tartanának Nyíregyházán. ","id":"20180910_Eddig_szokatlan_sportagban_epit_arenat_a_kormany_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689afad4-1f33-4159-b9dc-696a86acd669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec47c84b-934d-4dce-932c-c8cc48164dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Eddig_szokatlan_sportagban_epit_arenat_a_kormany_Nyiregyhazan","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:43","title":"Szokatlan, hogy ennek a sportágnak épít arénát a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25-29 fok lesz délután. ","shortLead":"25-29 fok lesz délután. ","id":"20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3faa6e-d903-44c4-83ac-b374e5695639","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:17","title":"Napsütéses meleg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És vannak még ötleteik.","shortLead":"És vannak még ötleteik.","id":"20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7896aeba-2a1b-4b0b-8f72-9f69c59e7f19","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Csütörtökön indul a kutyapárt oligarchaképzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami iskolákból.","shortLead":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami...","id":"20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7fc8-37e1-420e-a484-61f3d12f2f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:41","title":"A szülők segítségével mérik fel a tanárhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d28da9f-c83b-4b75-b7e8-bdf5c1e23999","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem tudta időben elhagyni a kereszteződést, a másik oldalról viszont már épp érkezett a motoros.","shortLead":"A sofőr nem tudta időben elhagyni a kereszteződést, a másik oldalról viszont már épp érkezett a motoros.","id":"20180910_motoros_rendor_baleset_csucsforgalom_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d28da9f-c83b-4b75-b7e8-bdf5c1e23999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea25c46-32bf-494a-9877-332f25c6f654","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_motoros_rendor_baleset_csucsforgalom_video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 04:01","title":"Nem adta meg az elsőbbséget az autós, elütötte a motoros rendőrt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f40b91-c0a1-4730-bc0f-6ed6d4572452","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videóban idézte fel David. B. Cornstein személyes emlékeit az Egyesült Államokat ért terrortámadásról.","shortLead":"Videóban idézte fel David. B. Cornstein személyes emlékeit az Egyesült Államokat ért terrortámadásról.","id":"20180910_szeptember_11_terrortamadas_new_york_amerikai_nagykovet_david_b_cornstein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f40b91-c0a1-4730-bc0f-6ed6d4572452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5ea4d1-08d0-4df1-b97c-358a946600d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_szeptember_11_terrortamadas_new_york_amerikai_nagykovet_david_b_cornstein","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:01","title":"9/11-re emlékszik az új amerikai nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45af8d6a-b476-4fc8-a9d4-9e986f4015bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletemberek, képviselők, a hírszerzés főnökének családja – több prominens orosz vehetett magyar papírokat a kötvényprogramban. ","shortLead":"Üzletemberek, képviselők, a hírszerzés főnökének családja – több prominens orosz vehetett magyar papírokat...","id":"20180910_Kremlkozeli_emberek_vehettek_magyar_letelepedesi_kotvenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45af8d6a-b476-4fc8-a9d4-9e986f4015bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfad394-f467-4d90-9341-bbb2834474b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Kremlkozeli_emberek_vehettek_magyar_letelepedesi_kotvenyeket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:17","title":"Kreml-közeli emberek vehettek magyar letelepedési kötvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0593251-8047-4c93-804d-63ef3999c51d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Starbucks végre bemerészkedett az olasz piacra, de a kapu mellett a kasszát is szélesre tárta. Abban az országban, ahol gyakorlatilag hatósági áras a kávé, bepróbálkoztak egy másfeles szorzóval.","shortLead":"A Starbucks végre bemerészkedett az olasz piacra, de a kapu mellett a kasszát is szélesre tárta. Abban az országban...","id":"20180910_Elszamolta_magat_a_Starbucks__vajon_benyelik_az_araikat_az_olaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0593251-8047-4c93-804d-63ef3999c51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64847b4e-6363-44fd-bc2f-7519d1fa95b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Elszamolta_magat_a_Starbucks__vajon_benyelik_az_araikat_az_olaszok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:32","title":"Elszámolta magát a Starbucks – vajon benyelik az árait az olaszok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]