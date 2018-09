Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","shortLead":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","id":"20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26294d98-72d2-4d75-ab6c-fde2c6c8f294","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:55","title":"Mike Pence tagadja, hogy ő vezetné a Trump-kormányon belüli ellenállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken Trump vizsgálatot sürgetett a cikk ügyében, az alelnök most egy interjúban azt mondta, szerinte lehet jogalapja egy ilyen vizsgálatnak, hogy kiderítsék, ki írta a cikket. ","shortLead":"Pénteken Trump vizsgálatot sürgetett a cikk ügyében, az alelnök most egy interjúban azt mondta, szerinte lehet...","id":"20180909_Pence_szerint_nyomoznanak_is_a_nevtelen_Trumpellenes_cikk_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d2b136-2045-4b25-a318-037d08fd74a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Pence_szerint_nyomoznanak_is_a_nevtelen_Trumpellenes_cikk_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:55","title":"Pence szerint nyomoznának is a névtelen Trump-ellenes cikk ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","shortLead":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","id":"20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1515a3fc-2ba1-4863-94ee-e0a235119ccf","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:12","title":"Mini stroke-ot kapott a négyszeres olimpiai bajnok sprinter, Michael Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket parlagfű-allergia gyógyítására ajánlanak az interneten. ","shortLead":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket...","id":"20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fa8ca-795b-46a4-8c04-a986a4a4fde6","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","timestamp":"2018. szeptember. 08. 21:27","title":"Ne dőljön be a parlagfűlekvárnak, tönkre mehet az egészsége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni. Mutatjuk a hét híreit.","shortLead":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni...","id":"20180909_top_autos_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25f6f7-ccbf-4cd1-9a77-c6ee2b1bec8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:31","title":"Tolatóradar: Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már minden mindennel összefügg, a politikában is. Trump, Chemnitz, Sargentini és a magyar kormány is felfűzhető egy fonalra. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ma már minden mindennel összefügg, a politikában is. Trump, Chemnitz, Sargentini és a magyar kormány is felfűzhető...","id":"20180908_Fulke_Orbannak_Putyin_elott_Sargentinit_kell_legyoznie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631b07ce-0df6-4ec5-9a44-7aaf799640de","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Fulke_Orbannak_Putyin_elott_Sargentinit_kell_legyoznie","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:30","title":"Fülke: Orbánnak Putyin előtt Sargentinit kell legyőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f2f817-6774-47f4-b818-1d762baf2a2f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A haldokló kapcsolatoknak van egy végső pontjuk, amikortól kimondhatjuk, hogy tényleg vége. Hozzászokni a gondolathoz hosszabb folyamat. Az új helyzethez alkalmazkodás nélkülözhetetlen az egészséges pszichéhez és a következő kapcsolathoz.","shortLead":"A haldokló kapcsolatoknak van egy végső pontjuk, amikortól kimondhatjuk, hogy tényleg vége. Hozzászokni a gondolathoz...","id":"20180909_Uj_kapcsolatra_keszen_szakitas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f2f817-6774-47f4-b818-1d762baf2a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15804e3c-32bb-49cc-a286-3a513438085c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180909_Uj_kapcsolatra_keszen_szakitas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:15","title":"Szakítás után van? Ezt fontolja meg, mielőtt belevág egy új kapcsolatba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami iskolákból.","shortLead":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami...","id":"20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7fc8-37e1-420e-a484-61f3d12f2f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:41","title":"A szülők segítségével mérik fel a tanárhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]