Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések zajlottak.\r

","shortLead":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések...","id":"20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfa8db-bef2-4c6f-86c4-0bc57e4ebc15","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:10","title":"Zsidó éttermet is megtámadtak a chemnitzi szélsőjobbos tüntetések idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49749ad-01e1-42f3-b23b-81a8d234100d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi változásokon ment keresztül a Miss Amerika szépségverseny, miután a testszemlét is elérte a MeToo mozgalom. A frissen megválasztott szépségkirálynőnek például már nem kellett átesnie a bikinivillantós procedúrán. ","shortLead":"Történelmi változásokon ment keresztül a Miss Amerika szépségverseny, miután a testszemlét is elérte a MeToo mozgalom...","id":"20180910_Tul_van_Amerika_az_elso_bikinimentes_szepsegversenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49749ad-01e1-42f3-b23b-81a8d234100d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6cff26-5e4a-4a71-aecf-bf31de50efd5","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Tul_van_Amerika_az_elso_bikinimentes_szepsegversenyen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:27","title":"Túl van Amerika az első bikinimentes szépségversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","shortLead":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","id":"20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1515a3fc-2ba1-4863-94ee-e0a235119ccf","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:12","title":"Mini stroke-ot kapott a négyszeres olimpiai bajnok sprinter, Michael Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","shortLead":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","id":"20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111311bf-ed3e-4c92-9268-2b2625a3a65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:01","title":"Nem volt becsatolva az öve, kiesett a vezetőfülkéből az M5-ösön karambolozó kamion sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi, megbuktatott elnök szimpatizánsai, a Muszlim Testvériség tagjai ellen folytattak. 75 embert halálra is ítéltek.","shortLead":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi...","id":"20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40fac07-24e1-4c80-86ff-05ac92c19ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:14","title":"75 embert ítéltek halálra Egyiptomban a Muszlim Testvériség tagjai elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","shortLead":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","id":"20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202065ef-ca4f-4a5c-a109-6047a3c4d1f7","keywords":null,"link":"/sport/20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:40","title":"Tucatnyi érmet hoztak el a magyarok a Nomád Világjátékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A színész Csopakon járt lecsózni és bort kóstolni. ","shortLead":"A színész Csopakon járt lecsózni és bort kóstolni. ","id":"20180909_Schwarzenegger_leugrott_a_Balatonra_borozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed55139-2c46-4b42-94b6-4289de76ad60","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Schwarzenegger_leugrott_a_Balatonra_borozni","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:45","title":"Schwarzenegger leugrott a Balatonra borozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyik párt, vagy pártszövetség sem tudott abszolút többséget szerezni, a baloldali és a konzervatív pártszövetség közel azonos eredményt ért el. ","shortLead":"Egyik párt, vagy pártszövetség sem tudott abszolút többséget szerezni, a baloldali és a konzervatív pártszövetség közel...","id":"20180909_Sved_valasztasok_gyengulo_nagy_partok_erosodo_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7972237-a406-45d2-a208-717d547c4649","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Sved_valasztasok_gyengulo_nagy_partok_erosodo_szelsojobb","timestamp":"2018. szeptember. 09. 21:15","title":"Svéd választások: gyengülő nagy pártok, erősödő szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]