[{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni. Mutatjuk a hét híreit.","shortLead":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni...","id":"20180909_top_autos_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25f6f7-ccbf-4cd1-9a77-c6ee2b1bec8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:31","title":"Tolatóradar: Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem működnek, de más adatok arra utalnak, hogy mégis csak zajlik üzletelés.\r

","shortLead":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem...","id":"20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82b274-1ef6-42d8-a0f6-c81c3ccffb38","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:46","title":"Csengőfrász: ennél az 500 cégnél fog kopogtatni a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. ","shortLead":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. ","id":"20180909_Egesz_Europaban_korozik_mar_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ab349b-1a80-4a82-a07d-b954da2ca1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Egesz_Europaban_korozik_mar_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:45","title":"Egész Európában körözik már a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e288ef-646b-4e09-bf42-033b51d88fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet egy, a napokban megjelent fényképnek, a Nokia egy közelgő készüléke kamera fronton szólhat nagyot, a mobil hátán ugyanis szokatlanul több, öt fénylesőt helyeztek el. ","shortLead":"Ha hinni lehet egy, a napokban megjelent fényképnek, a Nokia egy közelgő készüléke kamera fronton szólhat nagyot...","id":"20180910_nokia_hmd_global_light_mobil_kameras_telefon_megapixel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e288ef-646b-4e09-bf42-033b51d88fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376a6ba9-bdfb-4863-8fb6-586cfe6119b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_nokia_hmd_global_light_mobil_kameras_telefon_megapixel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:03","title":"Érdekes fotó: nagyot dobhat a Nokia, 5 kamerás telefont adhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","shortLead":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","id":"20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89cc005-c1a4-4779-a8b0-502a4a96706a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:18","title":"Ne lepődjön meg, ha troliszerű kamionokkal találkozik Olaszországban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","shortLead":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","id":"20180909_Caravanboat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb789e-8fa7-40d1-bd69-03dfa9f86898","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_Caravanboat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:11","title":"Kicsit drága, de nagyon menő egy ilyen kétéltű lakókocsi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51b4a48-5298-4000-93e5-5d5b82e97485","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az autószalon mellett CBA-s ingatlan is szerepel a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt. online aukcióján.","shortLead":"Az autószalon mellett CBA-s ingatlan is szerepel a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó...","id":"20180910_Indul_az_online_ingatlanarveres_erdekes_tetelek_is_szerepelnek_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51b4a48-5298-4000-93e5-5d5b82e97485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a994fc-f575-47ce-b188-399ce8cf8b3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180910_Indul_az_online_ingatlanarveres_erdekes_tetelek_is_szerepelnek_benne","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:24","title":"Venne egy autóval megközelíthetetlen autószalont? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]