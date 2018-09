Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52580a5-a003-41e1-8200-6d8ea22111f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint a hálapénzben.","shortLead":"A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint a hálapénzben.","id":"20180910_Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52580a5-a003-41e1-8200-6d8ea22111f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce65fff-81af-4086-b952-ba5ca385501f","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:50","title":"Csókay András: Több imára és kevesebb hálapénzre lenne szükség a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1798fd-bf4f-4d59-a640-470ceb526655","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180908_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_10_Hartai_Petra_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1798fd-bf4f-4d59-a640-470ceb526655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c17e603-698f-47dd-ad8a-39595d980cc6","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_10_Hartai_Petra_interju","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:30","title":"Hartai Petra: Képes vagyok egy hétig csak lángost enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókját is kitegyék az épületből. ","shortLead":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz...","id":"20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4440bfa8-5e36-4e29-88ba-5160f03d701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:56","title":"Garancsiék csinálnak szállodát a Hello Baby Bar épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt az előrejelzettnél jóval kevésbé tört előre a vasárnapi parlamenti választáson. Az első helyen a szociáldemokraták végeztek, akár maradhat is a jelenleg is kormányon lévő baloldali koalíció.","shortLead":"Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt...","id":"20180909_Svedorszag_valasztott_nem_tortent_foldcsuszamlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94afd8e2-9ec1-49de-910d-4c27b2ef2f6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Svedorszag_valasztott_nem_tortent_foldcsuszamlas","timestamp":"2018. szeptember. 09. 23:29","title":"Svédország választott, nem történt földcsuszamlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689afad4-1f33-4159-b9dc-696a86acd669","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány éven belül gokart-Eb-t is tartanának Nyíregyházán. ","shortLead":"Néhány éven belül gokart-Eb-t is tartanának Nyíregyházán. ","id":"20180910_Eddig_szokatlan_sportagban_epit_arenat_a_kormany_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689afad4-1f33-4159-b9dc-696a86acd669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec47c84b-934d-4dce-932c-c8cc48164dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Eddig_szokatlan_sportagban_epit_arenat_a_kormany_Nyiregyhazan","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:43","title":"Szokatlan, hogy ennek a sportágnak épít arénát a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235a9453-df28-41bc-a9d0-8b2fd7ae4f85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dominique Strauss-Kahn egykori francia pénzügyminiszter 2007 és 2011 között állt a Nemzetközi Valutaalap élén. Vagyis pontosan akkor, amikor a nagy pénzügyi válság végigsöpört az egész világon. Sokan nevének kezdőbetűi alapján DSK-ként emlegetik.","shortLead":"Dominique Strauss-Kahn egykori francia pénzügyminiszter 2007 és 2011 között állt a Nemzetközi Valutaalap élén. Vagyis...","id":"20180910_A_szexbotranyaba_belebukott_DSK_a_vilaggazdasag_valsagturo_kepessege_miatt_aggodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=235a9453-df28-41bc-a9d0-8b2fd7ae4f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92e0af-8c84-4b62-8a70-fcc06bd87c09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_szexbotranyaba_belebukott_DSK_a_vilaggazdasag_valsagturo_kepessege_miatt_aggodik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:19","title":"A szexbotrányába belebukott DSK a világgazdaság válságtűrő képessége miatt aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","id":"20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafbd37e-17ef-4fa8-8216-b24981837458","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:06","title":"Nemi erőszakkal gyanúsított afgán menekültet keres a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433 millió forintot négy darab kisfilmre költött el a CÖF. Az darabonként 108,25 millió forint közpénz.","shortLead":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433...","id":"20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4e28-fdf1-4269-907a-629b92a02d82","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:02","title":"Levelet írt a CÖF Sargentininek, azt írja, ő a pénzt magyar emberektől kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]