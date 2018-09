Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a2267b5-cd73-4bcf-9b09-0027d2fcc4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kislány vérmérgezést kapott azt követően, hogy csupasz lábbal bújt bele egy szandálba egy brit cipőboltban. A média egy része ezután óriási felelőtlenségnek és komoly veszélynek kiáltotta ki a mezítlábas cipőpróbát, a tudomány ennél azért óvatosabban fogalmaz.","shortLead":"Egy kislány vérmérgezést kapott azt követően, hogy csupasz lábbal bújt bele egy szandálba egy brit cipőboltban. A média...","id":"20180910_felprobalt_cipo_cardiff_cipobolt_vermergezes_szepszis_fertozes_sienna_rasul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a2267b5-cd73-4bcf-9b09-0027d2fcc4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21029c0f-83ff-4611-aa3a-17d9e98076c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_felprobalt_cipo_cardiff_cipobolt_vermergezes_szepszis_fertozes_sienna_rasul","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:02","title":"Rémes hír terjed a neten: tényleg veszélyes, ha mezítláb próbálunk fel cipőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából fabatkát sem ér az MVM Magyar Villamos Művek által saját leányvállalatától, a svájci bejegyzésű MVM International AG-tól tavaly közel ötmilliárd forintért megvásárolt „központi termelésmegjelenítő és felügyeleti (ktm) rendszer” – állítják az ügyre közelről rálátók.","shortLead":"Nagyjából fabatkát sem ér az MVM Magyar Villamos Művek által saját leányvállalatától, a svájci bejegyzésű MVM...","id":"20180910_Milliardokkal_tobbet_fizethetett_az_MVM_egy_informatikai_rendszerert_Svajcba_vezetnek_a_szalak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b8e05-0d77-415d-9a77-5ff545f04c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Milliardokkal_tobbet_fizethetett_az_MVM_egy_informatikai_rendszerert_Svajcba_vezetnek_a_szalak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:34","title":"Milliárdokkal többet fizethetett az MVM egy informatikai rendszerért, Svájcba vezetnek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az egészségügyben változtatni kell, mondta Kötcsén.","shortLead":"De az egészségügyben változtatni kell, mondta Kötcsén.","id":"20180910_Orban_A_korhazak_allapota_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e273f9a-9546-429b-b25e-48408460b941","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Orban_A_korhazak_allapota_rendben","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:46","title":"Orbán: A kórházak állapota rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"6:3, 7:6 (7-4), 6:3-ra verte Del Potrót. ","shortLead":"6:3, 7:6 (7-4), 6:3-ra verte Del Potrót. ","id":"20180910_Djokovic_nyerte_a_US_Opent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1802c22-9ac3-4076-add9-c8282ccfb809","keywords":null,"link":"/sport/20180910_Djokovic_nyerte_a_US_Opent","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:54","title":"Djokovic nyerte a US Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","shortLead":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","id":"20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b89de9-b765-458b-acfc-6f5c89ba5565","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:08","title":"A Hír Tv logóját is lebontották a székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler. A baleset miatt teljes az útlezárás. ","shortLead":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler...","id":"20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f621bc28-718b-4b4d-b947-51f70f774ba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:41","title":"Felborult egy autószállító tréler az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy magas rangú vatikáni tisztségviselő 2006-os levele az AP hírügynökség szerint megerősíti, hogy a Szentszéket már 2000-ben értesítették Theodore McCarrick volt bíboros szexuális visszaéléseiről. ","shortLead":"Egy magas rangú vatikáni tisztségviselő 2006-os levele az AP hírügynökség szerint megerősíti, hogy a Szentszéket már...","id":"20180908_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Vatikan_mar_2000_ota_tudott_a_volt_bibros_pedofil_ugyeirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ab6047-924b-4e22-9764-62ed963feae7","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Vatikan_mar_2000_ota_tudott_a_volt_bibros_pedofil_ugyeirol","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:31","title":"Lehetséges, hogy a Vatikán már 2000 óta tudott a volt bíboros pedofil ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál – derült ki a Berni Egyetemi Kórház tanulmányából. ","shortLead":"A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál – derült ki a Berni...","id":"20180908_mesterseges_megtermekenyites_magas_vernyomas_lombikbebik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b41ddf9-0608-4474-ba57-15d3b305a54b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_mesterseges_megtermekenyites_magas_vernyomas_lombikbebik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:03","title":"A lombikbébiprogram kockázata: esélyesebb a magas vérnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]