Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","shortLead":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","id":"20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ed0c46-fdd1-43d0-bc8f-eda234de1491","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:44","title":"Lázár János Korda Györggyel és Balázs Klárival bulizott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Párbajra hívta ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az orosz Nemzeti Gárda főparancsnoka, Viktor Zolotov.","shortLead":"Párbajra hívta ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az orosz Nemzeti Gárda főparancsnoka, Viktor Zolotov.","id":"20180911_Bifszteket_csinalnanak_a_legismertebb_orosz_ellenzekibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a3f541-3607-4e65-90b4-f28b0845f246","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Bifszteket_csinalnanak_a_legismertebb_orosz_ellenzekibol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:47","title":"Bifszteket csinálnának a legismertebb orosz ellenzékiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem működnek, de más adatok arra utalnak, hogy mégis csak zajlik üzletelés.\r

","shortLead":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem...","id":"20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82b274-1ef6-42d8-a0f6-c81c3ccffb38","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:46","title":"Csengőfrász: ennél az 500 cégnél fog kopogtatni a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is készítenek. A projekt mostanra ért be.","shortLead":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is...","id":"20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27ac65-afe4-4f45-bc69-adac2043b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:03","title":"Outlookot használ? Megérkezett az új dizájn, kapott néhány új funkciót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érettségi a magyar közoktatás alapvetően elhibázott, mérési szempontból teljesen túlhaladott rekvizítuma, az esélyegyenlőtlenségeket létrehozó és azokat folyamatosan növelő folyamatok betetőzése – állítja tanulmányában az oktatáskutató.\r

\r

","shortLead":"Az érettségi a magyar közoktatás alapvetően elhibázott, mérési szempontból teljesen túlhaladott rekvizítuma...","id":"20180910_Nahalka_Az_erettsegi_egy_ossznepi_hazugsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d12187b-6aa8-4c64-9bb3-e6c872e8b7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Nahalka_Az_erettsegi_egy_ossznepi_hazugsag","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:05","title":"Nahalka: Az érettségi egy össznépi hazugság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","shortLead":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","id":"20180910_nurburgring_palyanap_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d68efd-50e1-4b4e-a95a-a6e160624d6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_nurburgring_palyanap_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:26","title":"Videó: újabb hétvégi versenyző robbant bele a Nürburgringen a szalagkorlátba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8776c88f-54e3-46ec-803b-aacef6bfb7cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német tulajdonos még 2007-ben parkolt le a mélygarázsban, de taxival távozott, azóta nem látták.","shortLead":"A német tulajdonos még 2007-ben parkolt le a mélygarázsban, de taxival távozott, azóta nem látták.","id":"20180910_Harmincmillios_parkolasi_dijat_kellene_fizetnie_a_tulajnak_aki_egy_pecsi_szallodaban_felejtette_az_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8776c88f-54e3-46ec-803b-aacef6bfb7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdff14b1-2d3a-4867-9bfd-09c6309b1135","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Harmincmillios_parkolasi_dijat_kellene_fizetnie_a_tulajnak_aki_egy_pecsi_szallodaban_felejtette_az_autojat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:23","title":"Harmincmilliós parkolási díjat kellene fizetnie a tulajnak, aki egy pécsi szállodában felejtette az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ffa68-2b93-4776-bab0-62034271ce10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel mondjuk nehéz is sunyin traffipaxozni. ","shortLead":"Ezzel mondjuk nehéz is sunyin traffipaxozni. ","id":"20180910_Dodge_Charger_SRT_Hellcat_pancelozott_rendorauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8ffa68-2b93-4776-bab0-62034271ce10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d916b97b-1639-471e-85ca-445f4a114891","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Dodge_Charger_SRT_Hellcat_pancelozott_rendorauto","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:40","title":"Nem nagyon lehet ennél brutálisabb rendőrautó az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]