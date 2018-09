Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25-29 fok lesz délután. ","shortLead":"25-29 fok lesz délután. ","id":"20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3faa6e-d903-44c4-83ac-b374e5695639","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:17","title":"Napsütéses meleg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még idén Oroszországba látogathat az észak-koreai vezető – jelentette be Valentyina Matvijenko, az orosz parlament felsőházának elnöke phenjani látogatásának befejeztével.\r

","shortLead":"Még idén Oroszországba látogathat az észak-koreai vezető – jelentette be Valentyina Matvijenko, az orosz parlament...","id":"20180910_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_moszkva_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e6d9e7-8e33-43fa-8356-4f0bd026894b","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_moszkva_talalkozo","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:46","title":"Putyin Moszkvában puhíthatja Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744e3095-2bb9-4da5-87ee-cad36ea4d0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:00","title":"Ez történt: a Szojuzt még a Földön megfúrták, a Doom II utolsó rejtélyét megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten Magyarországról jelentették a legtöbb megbetegedést. ","shortLead":"A múlt héten Magyarországról jelentették a legtöbb megbetegedést. ","id":"20180910_Meg_egy_ember_meghalt_nyugatnilusi_lazban_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbd0fc-15ad-420b-90f5-273821f86115","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Meg_egy_ember_meghalt_nyugatnilusi_lazban_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:05","title":"Még egy ember meghalt nyugat-nílusi lázban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ca4ba0-031b-471d-9480-42c0c14679fd","c_author":"Ascher Irma","category":"kultura","description":"Bhután egyik apró falvában egy nemi identitását kereső focistalányra, míg a fóti gyermekotthonban egy beilleszkedni akaró szomáliai menekült fiatalra akadt a rendező – különös történetüket egy-egy dokumentumfilmben örökítette meg.","shortLead":"Bhután egyik apró falvában egy nemi identitását kereső focistalányra, míg a fóti gyermekotthonban egy beilleszkedni...","id":"201836__zurbo_dorottya__kettos_identitasrol_kulturalis_kodokrol__vilagok_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45ca4ba0-031b-471d-9480-42c0c14679fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a81f70f-52ef-4876-9f3a-d3ee7c825523","keywords":null,"link":"/kultura/201836__zurbo_dorottya__kettos_identitasrol_kulturalis_kodokrol__vilagok_kozt","timestamp":"2018. szeptember. 09. 16:00","title":"Kafiya elmondja az elmondhatatlant, hogy menekültként milyen az élete Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","shortLead":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","id":"20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0256d268-9497-471a-80a3-e6c797d2776d","keywords":null,"link":"/sport/20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:20","title":"Meghalt a Fradi kapuslegendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Florence most éppen óránként 150-170 kilométeres széllel közeledik Észak- és Dél-Karolina felé.","shortLead":"A Florence most éppen óránként 150-170 kilométeres széllel közeledik Észak- és Dél-Karolina felé.","id":"20180910_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_az_USA_tobb_allamaban_is_a_kozelgo_Florence_hurrikan_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5a1f2d-ff55-48e4-b2ed-493b5759da84","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_az_USA_tobb_allamaban_is_a_kozelgo_Florence_hurrikan_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:15","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek az USA több államában is a közelgő Florence hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétezren, köztük szélsőjobboldali aktivisták vettek részt azon a Köthenben rendezett felvonuláson, amelyen a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban lévő városban kitört verekedésben meghalt fiatalemberről emlékeztek meg. A verekedésben a német nemzetiségű férfi mellett két afgán vett részt, s az áldozat az orvosok szerint infarktusban hunyt el. Közben a zsidó vezetők szerint az antiszemitizmus új szintjét mutatja a Chemnitzben lévő zsidó étterem elleni támadás. ","shortLead":"Több mint kétezren, köztük szélsőjobboldali aktivisták vettek részt azon a Köthenben rendezett felvonuláson, amelyen...","id":"20180910_KeletNemetorszagban_nem_csitulnak_az_indulatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce135887-f3b6-43d8-97f9-9cda52298264","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_KeletNemetorszagban_nem_csitulnak_az_indulatok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:19","title":"Kelet-Németország újabb városában vonult fel a szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]