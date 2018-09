Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagy gyakorlata van a magyar miniszterelnöknek abban, hogy az Európai Parlament képviselőit győzködje az igazáról, ám a testület tagjait eddig nem nagyon sikerült meggyőznie. Nem mintha az EP bármire jutott volna ellene.","shortLead":"Nagy gyakorlata van a magyar miniszterelnöknek abban, hogy az Európai Parlament képviselőit győzködje az igazáról, ám...","id":"20180911_Orban_Viktor_ep_sargentini_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a05ea-cc93-43a2-b99f-b8e7fd0346ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Orban_Viktor_ep_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:30","title":"Orbán Viktor az EP-ben: az Erős Európától Sorosig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"E héten dönt az Európai Parlament az új szerzői jogi irányelvről, amely ellenzői szerint komoly cenzúrát szabadíthat a szabad internetre. A szerzői jogok keményebb internetes érvényesítéséért küzdő támogatói viszont úgy vélik, az elsődleges tartalomelőállítók jogos érdeke az, hogy pénzt lássanak műveik bármilyen feldolgozásából. Egy biztos: ha megszavazzák a javaslatot, mindenképp megváltozik a ma ismert webes rend.","shortLead":"E héten dönt az Európai Parlament az új szerzői jogi irányelvről, amely ellenzői szerint komoly cenzúrát szabadíthat...","id":"20180910_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_celja_hatasa_jogvedok_nyilt_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd5d9de-a6ba-4222-8150-84f684f22c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_celja_hatasa_jogvedok_nyilt_internet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:15","title":"Szerdán szavaznak a jogszabályról, amely örökre megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, spoilerveszély! ","shortLead":"Figyelem, spoilerveszély! ","id":"20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9a67b-9804-48fe-8109-d303b0997824","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 22:15","title":"Megint kiderült valami a Trónok harca nyolcadik évadáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még idén Oroszországba látogathat az észak-koreai vezető – jelentette be Valentyina Matvijenko, az orosz parlament felsőházának elnöke phenjani látogatásának befejeztével.\r

","shortLead":"Még idén Oroszországba látogathat az észak-koreai vezető – jelentette be Valentyina Matvijenko, az orosz parlament...","id":"20180910_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_moszkva_talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e6d9e7-8e33-43fa-8356-4f0bd026894b","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_moszkva_talalkozo","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:46","title":"Putyin Moszkvában puhíthatja Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9947f138-099c-4f92-ac3c-04fb5060449f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetéseket tartottak a nyugdíjkorhatár jelentős megemelése ellen vasárnap Oroszország több körzetében. A rendőrök a demonstrációt nem engedélyezték, 839 embert őrizetbe vettek, sokakat elhurcoltak, gumibottal vertek meg. A tüntetést szervező ellenzéki pártvezető is börtönben ül.","shortLead":"Tüntetéseket tartottak a nyugdíjkorhatár jelentős megemelése ellen vasárnap Oroszország több körzetében. A rendőrök...","id":"20180910_Feloszlattak_a_tuntetest_fiatalokat_rangattak_a_rendorok_Oroszorszagban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9947f138-099c-4f92-ac3c-04fb5060449f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966c8a7d-cf11-4a99-9f9b-987d1ec29e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Feloszlattak_a_tuntetest_fiatalokat_rangattak_a_rendorok_Oroszorszagban__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:08","title":"Fiatalokat rángattak, százakat tartóztattak le az oroszországi tüntetéseken a rendőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92dd05c2-5850-4a39-a6a6-fc90f42e6044","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Cseppfolyós modernitás – 1968 a képzőművészetben / Restitúció – gyarmati kontextusban / A legfeketébb fekete – Anish Kapoor Portóban / Balatoni nyár – Írófényképek a Petőfi Irodalmi Múzeumban / A hajtogatott idő nyomában – Maurer Dóra filmjei Győrben / Látomás és látvány – Csontváry a Maggiore-tó partján\r

","shortLead":"Cseppfolyós modernitás – 1968 a képzőművészetben / Restitúció – gyarmati kontextusban / A legfeketébb fekete – Anish...","id":"20180909_Megjelent_a_Muerto_2018_szeptemberi_lapszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92dd05c2-5850-4a39-a6a6-fc90f42e6044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c5263-cc97-4146-a879-c511ec367dc3","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180909_Megjelent_a_Muerto_2018_szeptemberi_lapszama","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:52","title":"Megjelent a Műértő 2018 szeptemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az egészségügyben változtatni kell, mondta Kötcsén.","shortLead":"De az egészségügyben változtatni kell, mondta Kötcsén.","id":"20180910_Orban_A_korhazak_allapota_rendben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e273f9a-9546-429b-b25e-48408460b941","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Orban_A_korhazak_allapota_rendben","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:46","title":"Orbán: A kórházak állapota rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","shortLead":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","id":"20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d867f7a-945f-43c2-be29-a11fb689f5e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:08","title":"Nagyot drágult a benzin és a dohány, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]