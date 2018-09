Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b14ac9c-1c32-4b30-96e9-659ee04c7630","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Manfred Weber egy lapinterjúban azt nyilatkozta, hogy ha a magyar miniszterelnök nem teszi meg a megfelelő lépéseket, akkor nehéz vitákra számíthat a jövőben. ","shortLead":"Manfred Weber egy lapinterjúban azt nyilatkozta, hogy ha a magyar miniszterelnök nem teszi meg a megfelelő lépéseket...","id":"20180910_Kompromisszumkeszseget_var_Orbantol_az_Europai_Neppart_frakciovezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b14ac9c-1c32-4b30-96e9-659ee04c7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feff54b-8278-4d95-871a-fd70e5233c27","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Kompromisszumkeszseget_var_Orbantol_az_Europai_Neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:40","title":"Kompromisszumkészséget vár Orbántól az Európai Néppárt frakcióvezetője Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Döntöttek az Európai Parlament jogászai.","shortLead":"Döntöttek az Európai Parlament jogászai.","id":"20180910_Sargentinijelentes_nem_jott_be_a_Fidesz_vezercsele_a_szavazasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ef1ae6-1359-40b6-8c88-74442a1b7eaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Sargentinijelentes_nem_jott_be_a_Fidesz_vezercsele_a_szavazasnal","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:43","title":"Sargentini-jelentés: nem jött be a Fidesz vezércsele a szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta a rendszerbe felkerülő hatalmas tartalommennyiség tisztán tartásáért felel. ","shortLead":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta...","id":"20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f52ee-8e66-4615-87df-67648d6cbb31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:02","title":"Van a Facebooknak egy \"munkatársa”, egész nap csak képeket és videókat néz, 100 ember se tudná lepipálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Franciaországban már 2012 óta érvényben van a szódaadó, ez olyan, mint nálunk a csipszadó. Tehát az agyoncukrozott szénsavas üdítőket adóztatják, köztük a Coca-Cola termékeit. De a nagy amerikai cég a jelek szerint az adócsapásból is jól jön ki, vagy legalábbis mindent megtesz ezért.","shortLead":"Franciaországban már 2012 óta érvényben van a szódaadó, ez olyan, mint nálunk a csipszadó. Tehát az agyoncukrozott...","id":"20180910_A_CocaCola_meg_az_adoemelesbol_is_uzletet_csinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9127f6-af0b-4a38-97d1-42e429e4ef41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_CocaCola_meg_az_adoemelesbol_is_uzletet_csinal","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:21","title":"A Coca-Cola még az adóemelésből is üzletet csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbb8804-0be3-466f-a7ed-f88273859716","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Pusztulás és tudatos pusztítás utáni állapot ez, de még nem a vég.\r

