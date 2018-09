Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha élőben szeretné követni a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményét, az Apple termékbejelentő rendezvényét, akkor az alábbi módokon érheti el az Apple közvetítését..","shortLead":"Ha élőben szeretné követni a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményét, az Apple termékbejelentő rendezvényét, akkor...","id":"20180910_apple_uj_iphone_xs_bemutato_szeptember_12_elo_video_live_stream","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2360f3-6efc-48ee-bd47-842376041e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_apple_uj_iphone_xs_bemutato_szeptember_12_elo_video_live_stream","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:03","title":"Így nézheti élőben, hogyan mutatja be az Apple az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08065415-3c17-48d9-95a5-ca6cef9b7e76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az Innovációs és Technológiai Minisztérium utalt.","shortLead":"Ezúttal az Innovációs és Technológiai Minisztérium utalt.","id":"20180911_Ujabb_allami_milliardokat_kapott_a_Hungaroring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08065415-3c17-48d9-95a5-ca6cef9b7e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db1b3e-8a34-4e7e-8979-a2d57db1f484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Ujabb_allami_milliardokat_kapott_a_Hungaroring","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:52","title":"Újabb állami milliárdokat kapott a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f11ffce-95d3-4da5-9115-2cc91ba0cc8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új iPhone-t ismerhetünk majd meg a héten, s bár most még (viszonylag) nagy a titoktartás Cupertinóban, azért csordogálnak a részletek. Legutóbb a telefonok elnevezéséről kaptunk híreket.","shortLead":"Három új iPhone-t ismerhetünk majd meg a héten, s bár most még (viszonylag) nagy a titoktartás Cupertinóban, azért...","id":"20180910_2018as_uj_iphone_neve_ara_olcso_iphone_xc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f11ffce-95d3-4da5-9115-2cc91ba0cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d99f0-8253-486a-a9f7-41f85266a96a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_2018as_uj_iphone_neve_ara_olcso_iphone_xc","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:03","title":"Ez lehet majd az olcsó iPhone neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180911_Rohogogorcsot_kapott_a_nagymama_mikozben_az_unokajanak_olvasott__on_is_azt_fog_ha_megnezi_a_videot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea51cfb-8308-4262-b276-c600afaec9cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Rohogogorcsot_kapott_a_nagymama_mikozben_az_unokajanak_olvasott__on_is_azt_fog_ha_megnezi_a_videot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:08","title":"Röhögőgörcsöt kapott a nagymama, miközben az unokájának olvasott – ön is azt fog, ha megnézi a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi beszari és megfelelési kényszeres, aki segghülyén nyilatkozott.\r

\r

","shortLead":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi...","id":"20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360e85a-66ba-459c-9463-4f8209f3c6c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:42","title":"Bayer Zsolt: Bereményi alkoholista vén f*sznak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A minisztérium „információkat gyűjt” és kivár.","shortLead":"A minisztérium „információkat gyűjt” és kivár.","id":"20180911_Feljelentesek_es_haritasok_vezettek_fel_az_Operettszinhaz_mai_igazgatovalasztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17c4450-2b36-436b-9950-d40a0a80edc4","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Feljelentesek_es_haritasok_vezettek_fel_az_Operettszinhaz_mai_igazgatovalasztasat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:56","title":"Feljelentések és hárítások vezették fel az Operettszínház igazgatóválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai amerikai tinédzserek gyakran nyomkodják az okostelefonjukat, többségük szinte folyamatosan figyeli a közösségi médiát, és jobban szeretik a szöveges üzengetést, mint a személyes beszélgetést – ez derült ki a Common Sense Media nevű nonprofit szervezet által végzett, az amerikai 13-17 évesek körében reprezentatív felmérésből. A sok szempontból itthoni viszonyok közt is érvényesnek tűnő eredményekkel előálló kutatók azt is megállapították: a kamaszok életére saját érzetük szerint jó hatással van a közösségi média, magabiztosabbnak, kevésbé magányosnak és kevésbé letörtnek érzik magukat.","shortLead":"A mai amerikai tinédzserek gyakran nyomkodják az okostelefonjukat, többségük szinte folyamatosan figyeli a közösségi...","id":"20180911_fiatalok_kozossegi_media_hasznalata_amerikai_tinedzserek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff613703-c247-4ad1-a4c8-f8179aafd19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_fiatalok_kozossegi_media_hasznalata_amerikai_tinedzserek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:13","title":"A fiatalok jól tudják, hogy a Facebook és a Snapchat manipulálja őket, de nem szeretnének leszakadni róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]