[{"available":true,"c_guid":"10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adószámát törölték, és végrehajtás is indult ellene.","shortLead":"Adószámát törölték, és végrehajtás is indult ellene.","id":"20180910_Megroggyant_az_egyeuros_bolthalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb21ba40-47f2-4d73-aa98-e40d37bf1b61","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Megroggyant_az_egyeuros_bolthalozat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Megroggyant az egyeurós bolthálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemrég 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot szabtak ki a cégre Hollandiában, amiért nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak.","shortLead":"Nemrég 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot szabtak ki a cégre Hollandiában, amiért nem tett eleget...","id":"20180911_Lemond_az_ING_penzugyi_vezetoje_a_bank_mult_heti_gigabirsaga_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b7935-4396-407b-ad6a-627e565db2a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Lemond_az_ING_penzugyi_vezetoje_a_bank_mult_heti_gigabirsaga_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:05","title":"Lemond az ING pénzügyi vezetője a bank múlt heti gigabírsága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártnak azzal van baja, hogy elmúltnyolcév, de nem tagadják, Putyin emberei is bevásárolhattak.\r

A projekt mostanra ért be.","shortLead":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is...","id":"20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27ac65-afe4-4f45-bc69-adac2043b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:03","title":"Outlookot használ? Megérkezett az új dizájn, kapott néhány új funkciót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]