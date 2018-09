Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adf355ec-6295-4886-b99d-8183448f4d35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A videója szerint a belgiumi Brüsszelbe tart, pedig az ülés a franciaországi Strasbourgban lesz. ","shortLead":"A videója szerint a belgiumi Brüsszelbe tart, pedig az ülés a franciaországi Strasbourgban lesz. ","id":"20180911_orban_viktor_sargentini_jelentes_brusszel_strasbourg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf355ec-6295-4886-b99d-8183448f4d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd88d34e-f9af-428c-84db-b4609130e0d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_orban_viktor_sargentini_jelentes_brusszel_strasbourg","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:37","title":"Orbán eltévesztette a várost, ahol vitázni készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett az eredménye.","shortLead":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett...","id":"20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0315bf05-bc5f-49af-ad91-964e8f2b0730","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","timestamp":"2018. szeptember. 12. 04:01","title":"Instant karma: életveszélyesen előzött az autós, ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826b5c28-e810-4eed-bc29-d14e25b9dcbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb cukrot eszünk, ráadásul a hibrid kukorica, a csemegekukorica és a zöldborsó nagyobb területi termelékenységet és jövedelmezőséget produkál.","shortLead":"Kevesebb cukrot eszünk, ráadásul a hibrid kukorica, a csemegekukorica és a zöldborsó nagyobb területi termelékenységet...","id":"20180911_Uj_cukorgyar_Kockazatos_vallalkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826b5c28-e810-4eed-bc29-d14e25b9dcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc799702-f1b8-4c42-9074-81e5a7965ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Uj_cukorgyar_Kockazatos_vallalkozas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:10","title":"Új cukorgyár? Kockázatos vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem tao-programjait nem hozta nyilvánosságra. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem...","id":"20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a661ac99-ff29-40e2-a748-41b3f3a34a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:28","title":"Több tízmillió tao-pénzzel együtt tűnt el a fideszes polgármester, az MLSZ asszisztált hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","shortLead":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","id":"20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca07b01-cddd-4b04-a7b8-f3876263cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:25","title":"115 néppárti képviselő szavazott Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3ee2c7-6848-443e-b8a1-e3a2b39db1eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rövid tengelytáv, remek terepjáró képesség és mindössze kétfős utaskabin. Ennek az apró 4x4-esnek ezek a legfontosabb jellemzői.","shortLead":"Rövid tengelytáv, remek terepjáró képesség és mindössze kétfős utaskabin. Ennek az apró 4x4-esnek ezek a legfontosabb...","id":"20180911_kompakt_divatterepjaro_a_szovjeteknek_mar_az_50es_evekben_volt_hasonloja_gaz_m73_lada_niva_suzuki_samurai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b3ee2c7-6848-443e-b8a1-e3a2b39db1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75d584b-c3b4-4669-98d5-b9c4d9928af8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_kompakt_divatterepjaro_a_szovjeteknek_mar_az_50es_evekben_volt_hasonloja_gaz_m73_lada_niva_suzuki_samurai","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:22","title":"Kompakt divatterepjáró? A szovjeteknek már az 50-es években volt hasonlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","shortLead":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","id":"20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11645d4a-6921-4592-ac1c-485f82b28e7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:32","title":"Milliárdokat költött az állam honvédségi helikopterekre, mégis elavultak maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bucsek Gábor kinevezését saját kérésére vonta vissza a belügyminiszter.","shortLead":"Bucsek Gábor kinevezését saját kérésére vonta vissza a belügyminiszter.","id":"20180912_Lemondott_a_budapesti_rendorfokapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b92b10-db33-4f00-a988-0a84e691917c","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Lemondott_a_budapesti_rendorfokapitany","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:56","title":"Lemondott a budapesti rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]