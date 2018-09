Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"448 igen és 197 nem mellett fogadták el a jelentést, amely alapján megindulhat a 7-es cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben.","shortLead":"448 igen és 197 nem mellett fogadták el a jelentést, amely alapján megindulhat a 7-es cikk szerinti eljárás...","id":"20180912_Ketharmaddal_fogadta_el_az_EP_a_Sargentinijelentest_videon_a_szavazas_pillanata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dced8b8-d11f-45de-bd10-92ef843596be","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Ketharmaddal_fogadta_el_az_EP_a_Sargentinijelentest_videon_a_szavazas_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:42","title":"Kétharmaddal fogadta el az EP a Sargentini-jelentést, videón a szavazás pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Megelőlegezte magának a bukást Orbán Viktor a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, ám a meccs távolról sincs még lejátszva, és úgy tűnik, az igazi küzdelem egyáltalán nem ér véget az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén.","shortLead":"Megelőlegezte magának a bukást Orbán Viktor a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, ám a meccs távolról sincs...","id":"20180912_orban_viktor_sargentini_jelentes_szavazas_manfred_weber_epp_europai_neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f146a40-e86c-43b0-956b-1b673f856eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_orban_viktor_sargentini_jelentes_szavazas_manfred_weber_epp_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:30","title":"Orbán hősnek mutatja magát, de sokat veszíthet a Sargentini-szavazás után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Egy_ilyen_beszed_milyen_udito_lenne_Orban_Viktortol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515c09d2-794d-4fd9-8203-8b2f6537343a","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Egy_ilyen_beszed_milyen_udito_lenne_Orban_Viktortol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:05","title":"Egy ilyen beszéd milyen üdítő lenne Orbán Viktortól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válaszból derült ki. ","shortLead":"Ez egy országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válaszból derült ki. ","id":"20180912_Egymilliobol_tizezer_vallalkozas_kapott_unios_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee3d71b-1e9b-454c-bf06-b9c2db41c1d7","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Egymilliobol_tizezer_vallalkozas_kapott_unios_tamogatast","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:00","title":"Egymillióból tízezer vállalkozás kapott uniós támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset feltételezhetően nemi erőszak volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset...","id":"20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf532c6-eaaa-4d78-8ed5-1e113f4047f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:00","title":"Legkevesebb 3600 gyereket molesztáltak katolikus papok Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975c3281-7f43-4eb5-ae4c-6821d193067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW szakemberei két éven át fejlesztették a technológiát, amely nemcsak elindulni, megállni és navigálni képes, de a kanyarokban még be is dönti a motort.","shortLead":"A BMW szakemberei két éven át fejlesztették a technológiát, amely nemcsak elindulni, megállni és navigálni képes, de...","id":"20180913_bmw_motor_onvezeto_mod_onvezeto_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=975c3281-7f43-4eb5-ae4c-6821d193067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a3d7fb-e749-47a2-8205-332f35111857","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_bmw_motor_onvezeto_mod_onvezeto_technologia","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:31","title":"Önvezető motort fejlesztett a BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d6d44b-3a0b-4725-8512-27b76741bac2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a Párizsi Autószalon előtt bemutatta a Mercedes-Benz nagy szabadidő-autója, a GLE frissített változatát.","shortLead":"Még a Párizsi Autószalon előtt bemutatta a Mercedes-Benz nagy szabadidő-autója, a GLE frissített változatát.","id":"20180912_mercedes_benz_gle_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57d6d44b-3a0b-4725-8512-27b76741bac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfadad85-8d72-4af9-bf50-2bacad443450","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_mercedes_benz_gle_2019","timestamp":"2018. szeptember. 12. 21:46","title":"Még hatalmasabb lett a Mercedes luxus szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","shortLead":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","id":"20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2b059-05a5-47be-9924-e8015450bdf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:17","title":"Rovarirtószer okozta a két brit nyaraló rejtélyes halálát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]