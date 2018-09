Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett az eredménye.","shortLead":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett...","id":"20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0315bf05-bc5f-49af-ad91-964e8f2b0730","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","timestamp":"2018. szeptember. 12. 04:01","title":"Instant karma: életveszélyesen előzött az autós, ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két szakmai szervezet jelentett be ma azonnali, 15-20 százalékos díjemelési szándékot, mivel a fuvarozók jelentős része csak önköltség alatt tud működni. ","shortLead":"Két szakmai szervezet jelentett be ma azonnali, 15-20 százalékos díjemelési szándékot, mivel a fuvarozók jelentős része...","id":"20180911_Nemcsak_panaszkodnak_dijat_is_emelnek_a_fuvarozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8051ee93-0f71-499e-b97c-da17b413dc40","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Nemcsak_panaszkodnak_dijat_is_emelnek_a_fuvarozok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:10","title":"Nemcsak panaszkodnak, díjat is emelnek a fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan tanfolyamba, ahol az oktató egyáltalán nem magyaráz magyarul? Nyelvtanárok mesélnek az egy- és a kétnyelvű oktatásról.","shortLead":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan...","id":"20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f397eb-3b93-4630-bf6d-3ebd665b9544","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:00","title":"Lassabban tanulunk angolul, ha a tanár magyarul is magyaráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos állatkínzásnak minősül. ","shortLead":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos...","id":"20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a4c6d9-06f8-4676-9b4e-86edbcab8258","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:37","title":"Van egy ország, ahol arra készülnek, hogy betiltják a mopszok tenyésztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","shortLead":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","id":"20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d411a2-94e3-42ea-9420-ef53368e5c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:47","title":"Magyar lány nyerte a Huawei európai mobilfotósversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Folyamatosan nő az éhezők száma, 821 millió ember éhezett tavaly. Eközben a túlsúlyos felnőttek száma egyre csak növekszik, ma már minden nyolcadik felnőttet érint a világon. ","shortLead":"Folyamatosan nő az éhezők száma, 821 millió ember éhezett tavaly. Eközben a túlsúlyos felnőttek száma egyre csak...","id":"20180911_Minden_kilencedik_ember_ehezik_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6724eda-5219-4392-9083-954c06908272","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Minden_kilencedik_ember_ehezik_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:52","title":"Minden kilencedik ember éhezik a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek a képébe vágta: vitájukban döntsenek a választók 2019 májusában. Csak azt nem árulta el, hogyan szerezne szövetségeseket, hogy szavának a jövőben is súlya legyen az Európai Unióban. A friss HVG Fókuszában az Európai Énpárt.","shortLead":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek...","id":"20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169f80f-42ef-4206-b726-7d6a4afaecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:18","title":"Orbán ellenzékbe vonul Európában, vagy kénytelen lesz összehúzni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]